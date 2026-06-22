◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）

サマー２０００シリーズ第１戦の函館記念に挑むケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）。１７日に函館競馬場に入厩し、重賞初タイトルに向けて調整が進む。

函館は２５年巴賞の１戦のみだが、そのレースで強烈なインパクトを残した。１０００メートル通過が５７秒４のハイペースを３番手で追走し、４角で先頭を奪う強気な競馬。前に行った２頭がブービーとしんがりに沈むなか、２着馬を首差しのぎ、１分４４秒８で函館・芝１８００メートルのレコードタイムを叩き出した。間違いなく適性の合う舞台で、洋芝も問題にしない。それ以降の４戦で勝利こそないが、約１年ぶりの白星をつかみに行く。

２１日には函館・Ｗコースでしっかりと乗り込まれた。堀部助手は「いい状態だと思います。輸送も古馬なので、これくらいではへこたれないです。２走前（小倉大賞典２着）みたいに前に行った方がよさそうです。去年の巴賞はワンサイドでしたからね。衰えは感じないです。ここを目標に来ました」と気合が入る。ハンデは５７・５キロに決定。７歳を迎えたディープインパクト産駒が、偉大な父に２９９勝目のＪＲＡ重賞勝利を贈る。