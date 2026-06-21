「夏までに痩せるのが一番」と豪語する万年ダイエッター。だが彼女の体重が数年前から減っていない驚きの理由とは？／伊東さん傑作選

「夏までに痩せるのが一番」と豪語する万年ダイエッター。だが彼女の体重が数年前から減っていない驚きの理由とは？／伊東さん傑作選