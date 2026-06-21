サンリオの新作“置き時計”がカプセルトイに登場！ 旅を楽しむハローキティやクロミなど全5種
サンリオキャラクターをモチーフにしたカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」が、6月26日（金）から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】マイメロディやポチャッコも！ 旅コーデがかわいい置き時計ラインナップ
■カプセルトイとは思えないクオリティ
今回登場する「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」は、“旅先からの贈り物”をテーマにした、飾って楽しんだり便利に使ったりできるサンリオキャラクターズのかわいい置き時計第3弾。
ラインナップには、地図を手にしたハローキティや、リボン付きの麦わら帽子をかぶったマイメロディ、サングラス姿がよく似合うクロミなどをデザインした全5種類がそろう。
いずれも、ダンボール部分にはキャラクターたちをイメージしたステッカー風オリジナルデザインを施し、旅の思い出を詰め込んだ世界観を表現。アウトドアスタイルのかわいらしい姿と、それぞれの小物にも注目だ。
また、置き時計としてもしっかり使える仕様で、液晶は時間表示に加え、日付と秒表示への切り替えが可能。並べて飾ると、それぞれの旅のシーンが伝わるような仕上がりとなっている。
【写真】マイメロディやポチャッコも！ 旅コーデがかわいい置き時計ラインナップ
■カプセルトイとは思えないクオリティ
今回登場する「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」は、“旅先からの贈り物”をテーマにした、飾って楽しんだり便利に使ったりできるサンリオキャラクターズのかわいい置き時計第3弾。
いずれも、ダンボール部分にはキャラクターたちをイメージしたステッカー風オリジナルデザインを施し、旅の思い出を詰め込んだ世界観を表現。アウトドアスタイルのかわいらしい姿と、それぞれの小物にも注目だ。
また、置き時計としてもしっかり使える仕様で、液晶は時間表示に加え、日付と秒表示への切り替えが可能。並べて飾ると、それぞれの旅のシーンが伝わるような仕上がりとなっている。