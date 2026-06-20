「形だけの制度か…」用事がないと使えないフレックス制度に苦笑！働き方改革と現場の温度差を描いたエッセイ漫画【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい( @syake8989)さん。過去にブラック企業で働いたことがあり、その経験を漫画でコミカルに表現している。今回は、X(旧：Twitter)にて投稿されている中から、エッセイ漫画「【ブラック企業の日常22】限界OLはフレックスが使いたい！が…」を紹介するとともに、著者に職場でフレックスを使う際に許可が必要な点についても聞いた。
きっかけは、勤務先にフレックスタイム制が導入されたことだった。制度が始まり喜んでいたしゃけなかほいさん。ある日、「最近残業が多いし、今日は少し早く帰ろう」と考え、定時の1時間前に所属長へ挨拶をした。
ところが、所属長は慌てた様子で席を立ち、事業部長へ確認を取りに向かった。しばらくして戻ってくると、「今日何か用事ある？」と質問されたという。特に用事はないことを伝えたしゃけなかほいさんだったが、どうやら用事がないのに早く帰るのは認められないらしい。さらにフレックスを利用するにも事前申請と許可が必要だと説明されてしまう。
この出来事について、しゃけなかほいさんは「この会社ではフレックスが勤務体制なので、『申請は不要なのでは？』と思いました」と振り返り、「働き方改革などで会社もいろいろと変えていくような風潮ですが、形だけにも程があると思います…」と率直な思いを明かした。
結局その日は早く帰れず、定時までネットサーフィンをして過ごしたという、しゃけなかほいさん。制度はあるのに自由には使えない――そんな“あるある”に思わず苦笑してしまう本作、「ブラック企業の日常」。働き方改革の理想と現実のギャップが気になる人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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