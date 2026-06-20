「形だけの制度か…」用事がないと使えないフレックス制度に苦笑！働き方改革と現場の温度差を描いたエッセイ漫画【作者に訊いた】

「形だけの制度か…」用事がないと使えないフレックス制度に苦笑！働き方改革と現場の温度差を描いたエッセイ漫画【作者に訊いた】