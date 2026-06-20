薬味で爽やかさアップ！「浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ」
【画像を見る】夏野菜のきゅうりを薬味でいただく「浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ」
夏になるときゅうりが旬！旬を迎えると安くなることも多く、たくさん食卓で活用したいところです。そこで、薬味を使ったレシピで脱マンネリ、たっぷりきゅうりを食べてみませんか。
■浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ
薬味をたっぷり混ぜて。爽やかな味わいが魅力
【材料・2人分】
きゅうり…2本(約200g)
みょうが…1個
塩
【作り方】
1．きゅうりは3mm幅の斜め切りにする。ボウルに入れて塩小1/3をふってざっくりと混ぜ、約5分おいて水けを絞る。
2．みょうがは薄い小口切り、しそは軸を除いて小さくちぎる。きゅうりに加えてあえる。
（1人分14kcal／塩分0.5g）
＊ ＊ ＊
調味料は塩だけでカンタン！シンプルな味付けで薬味の風味が引き立ちます。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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