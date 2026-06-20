浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ


【画像を見る】夏野菜のきゅうりを薬味でいただく「浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ」

夏になるときゅうりが旬！旬を迎えると安くなることも多く、たくさん食卓で活用したいところです。そこで、薬味を使ったレシピで脱マンネリ、たっぷりきゅうりを食べてみませんか。

■浅漬けきゅうりと香り野菜のさっぱりあえ

薬味をたっぷり混ぜて。爽やかな味わいが魅力

たっぷりの薬味で爽やか


【材料・2人分】

きゅうり…2本(約200g)

みょうが…1個

青じそ…4枚



【作り方】

1．きゅうりは3mm幅の斜め切りにする。ボウルに入れて塩小1/3をふってざっくりと混ぜ、約5分おいて水けを絞る。

2．みょうがは薄い小口切り、しそは軸を除いて小さくちぎる。きゅうりに加えてあえる。

（1人分14kcal／塩分0.5g）

＊　＊　＊

調味料は塩だけでカンタン！シンプルな味付けで薬味の風味が引き立ちます。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

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