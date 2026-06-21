サマンサタバサプチチョイス×スター・ウォーズ♡銀河の世界観を楽しむ限定コレクション

映画『スター・ウォーズ』の壮大な世界観を日常に取り入れられる特別なコレクションが、サマンサタバサプチチョイスから登場♡人気キャラクターやアイコニックなモチーフを落とし込んだお財布やトートバッグ、チャームなど、ファン心をくすぐるラインナップが揃いました。大人でも取り入れやすいデザインに仕上げられているので、作品ファンはもちろん、おしゃれな小物を探している方にもおすすめです。

ライトセーバーを表現した折財布

コレクションの主役となる折財布は、「ルーク・スカイウォーカー」「オビ＝ワン・ケノービ」「ダース・ベイダー」の3キャラクターをイメージしたデザイン。

『スター・ウォーズ』コレクション折財布

価格：24,200円(税込)

カラー：ルーク・スカイウォーカー、オビ＝ワン・ケノービ、ダース・ベイダー

それぞれが使用するライトセーバーをモチーフにした金具が目を引き、内側の裏地にもライトセーバーのカラーリングを採用。

作品の世界観をさりげなく楽しめるアイテムです。

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世界観を楽しむチャーム＆ポーチ

『スター・ウォーズ』コレクションポーチチャーム

価格：12,100円(税込)

宇宙船ミレニアム・ファルコンをイメージしたポーチチャームは、立体感のあるフォルムで存在感抜群。

チェーン付きなのでバッグチャームとしても使用できます。

『スター・ウォーズ』コレクションファスナーチャーム

価格：4,400円(税込)

『スター・ウォーズ』コレクションバッグチャーム

価格：6,600円(税込)

さらに、ダース・ベイダーとストームトルーパーをモチーフにしたファスナーチャームや、R2-D2とC-3POが仲良く並ぶバッグチャームも登場。

細部までこだわりが詰まったデザインは、コーディネートのアクセントとして活躍してくれそう♡

普段使いしやすいトートバッグも登場

『スター・ウォーズ』コレクショントートバッグ

価格：15,400円(税込)

デイリー使いにぴったりなのが、「R2-D2」を大胆にデザインしたトートバッグ。

フロントには大きな“STARWARS”ロゴをあしらい、シンプルながらもインパクトのある仕上がりです。

内側にはポケットを備え、小物収納にも便利。上部はマグネットホック仕様で使い勝手も抜群です。

銀河の冒険気分を楽しんで♡

サマンサタバサプチチョイスならではの上品さと、『スター・ウォーズ』の魅力が融合した今回のコレクション。

キャラクターを前面に出しすぎない洗練されたデザインは、大人の女性でも取り入れやすいのが魅力です♡

6月19日（金）から公式オンラインショップで先行予約がスタートし、6月26日（金）より発売開始。お気に入りのキャラクターとともに、毎日を少し特別な気分で楽しんでみてはいかがでしょうか。