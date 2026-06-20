卵とおいもの絶品コンビで！ 和風「ふわとろ焼き」＆洋風「スペインオムレツ」
【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選
どんな食材や味付けにも合い、見た目も自在にアレンジできる卵は、家庭料理の強い味方！ もっと食卓が楽しくなる卵おかずのバリエレシピ、知りたいですよね。
今回は、「ふわとろ焼き」と「スペインオムレツ」。卵＋食材ひとつで思い立ったときに作れる、シンプルかつおいしい2品をご紹介します。
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■長いもと卵のふわとろ焼き
やわらかな新鮮食感がやみつきに
【材料】(2人分)
・卵 2個
・長いも ...10cm (約250g)
・万能ねぎの小口切り ...2本分
・焼きのり ...1/2枚
・削りがつお ...小2袋 (約6g)
・砂糖
・しょうゆ
・塩
・サラダ油
【作り方】
1. 長いもは皮つきのままよく洗い、水けをきる。金属製のフォークを切り口からしっかり刺し、直火であぶってひげ根を焼き切る (または手で取り除く)。厚手のポリ袋に入れてめん棒などで細かくなるまでたたく。
2. ボウルに卵を溶きほぐし、砂糖、しょうゆ各小さじ1、塩小さじ1/3、削りがつお、長いもを加えてよく混ぜる。
3. 直径約20cmのフライパンに油大さじ1を中火で熱し、2を流し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら平らにする。ふたをして弱めの中火にし、ざっと表面が固まるまで3〜4分焼く。のりを1cm四方に切り、万能ねぎとともに散らす。
(1人分218kcal/塩分1.7g レシピ考案/藤井恵)
■ひらひらじゃがいものスペインオムレツ
層になったじゃがいもの歯ごたえが楽しい
【材料】(2人分)
・卵 ...3個
・じゃがいも ...2個
・玉ねぎ ...1/2個
・オリーブ油
・塩
【作り方】
1. じゃがいもは2mm厚さの輪切りにし、玉ねぎは縦2mm幅に切る。
2. フライパンにオリーブ油小さじ1を弱めの中火で熱し、1を炒める。油がなじんだら水大さじ2を回し入れ、ふたをして約4分蒸し焼きにする。
3. ボウルに卵を溶きほぐし、塩小さじ1/4と、2を熱いうちに加えて混ぜる。
4. フライパンを拭き、オリーブ油小さじ1を中火で熱して3を流し入れる。菜箸で大きく5〜6回混ぜ、ふたをして弱火で約4分蒸し焼きにする。
(1人分271kcal/塩分1.0g レシピ考案/舘野鏡子)
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どちらもやさしい味わいだから、子どもたちのウケもばっちり！ 和風のメインなら「ふわとろ焼き」、洋風献立なら「スペインオムレツ」と、その日の献立に合わせてお楽しみくださいね。
レシピ考案/藤井恵、舘野鏡子 撮影/木村拓、澤木央子 栄養計算/スタジオ食 編集協力/田子直美 監修/牧野直子
※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/さいとうあずみ