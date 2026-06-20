卵＆おいもで！ 食感も味付けも異なるおかず2品


【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選

どんな食材や味付けにも合い、見た目も自在にアレンジできる卵は、家庭料理の強い味方！ もっと食卓が楽しくなる卵おかずのバリエレシピ、知りたいですよね。

今回は、「ふわとろ焼き」と「スペインオムレツ」。卵＋食材ひとつで思い立ったときに作れる、シンプルかつおいしい2品をご紹介します。

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■長いもと卵のふわとろ焼き

やわらかな新鮮食感がやみつきに

やわらかな新鮮食感がやみつきに「長いもと卵のふわとろ焼き」


【材料】(2人分)

・卵 2個

・長いも ...10cm (約250g)

・万能ねぎの小口切り ...2本分

・焼きのり ...1/2枚

・削りがつお ...小2袋 (約6g)

・砂糖

・しょうゆ

・塩

・サラダ油

【作り方】

1. 長いもは皮つきのままよく洗い、水けをきる。金属製のフォークを切り口からしっかり刺し、直火であぶってひげ根を焼き切る (または手で取り除く)。厚手のポリ袋に入れてめん棒などで細かくなるまでたたく。

2. ボウルに卵を溶きほぐし、砂糖、しょうゆ各小さじ1、塩小さじ1/3、削りがつお、長いもを加えてよく混ぜる。

3. 直径約20cmのフライパンに油大さじ1を中火で熱し、2を流し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら平らにする。ふたをして弱めの中火にし、ざっと表面が固まるまで3〜4分焼く。のりを1cm四方に切り、万能ねぎとともに散らす。

(1人分218kcal/塩分1.7g　レシピ考案/藤井恵)

■ひらひらじゃがいものスペインオムレツ

層になったじゃがいもの歯ごたえが楽しい

層になったじゃがいもの歯ごたえが楽しい「ひらひらじゃがいものスペインオムレツ」


【材料】(2人分)

・卵 ...3個

・じゃがいも ...2個

・玉ねぎ ...1/2個

・オリーブ油

・塩

【作り方】

1. じゃがいもは2mm厚さの輪切りにし、玉ねぎは縦2mm幅に切る。

2. フライパンにオリーブ油小さじ1を弱めの中火で熱し、1を炒める。油がなじんだら水大さじ2を回し入れ、ふたをして約4分蒸し焼きにする。

3. ボウルに卵を溶きほぐし、塩小さじ1/4と、2を熱いうちに加えて混ぜる。

4. フライパンを拭き、オリーブ油小さじ1を中火で熱して3を流し入れる。菜箸で大きく5〜6回混ぜ、ふたをして弱火で約4分蒸し焼きにする。

(1人分271kcal/塩分1.0g　レシピ考案/舘野鏡子)

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どちらもやさしい味わいだから、子どもたちのウケもばっちり！ 和風のメインなら「ふわとろ焼き」、洋風献立なら「スペインオムレツ」と、その日の献立に合わせてお楽しみくださいね。

レシピ考案/藤井恵、舘野鏡子　撮影/木村拓、澤木央子　栄養計算/スタジオ食　編集協力/田子直美　監修/牧野直子

※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文/さいとうあずみ