アヒルボートに乗って登場！？体幹最強の柴犬が温泉を満喫する姿に7.5万いいね
【画像を見る】癒し度120％。小さなアヒルのおもちゃに囲まれたワンちゃんの姿
少し熱めのお湯と白くゆらめく湯気。「旅行と言えば温泉」という人もいるのではないでしょうか？身も心もほぐしてくれる温泉は、日本ならではの癒しの文化ですよね。
そんな温泉時間を満喫するワンちゃんが、Instagramで話題になっています。
■体幹が良すぎる！アヒルボートに乗って登場したワンちゃん
この日の小雨ちゃんは、飼い主さんと一緒に兵庫県の有馬町にあるホテルに宿泊。有馬と言えば有馬温泉。小雨ちゃんももちろん、ワンちゃん用の温泉に入浴します。
黄色いアヒルのボートに乗り、お湯の上をぷかぷかと漂う小雨ちゃん。おともは小さなアヒルちゃんたちです。
ぼんやりとしたままお湯に浮かぶ小雨ちゃんの姿に、自然と表情が緩んでしまいます。
水流に流されるまま、お湯の上を漂う小雨ちゃん。2本の前足でしっかりとボートにつかまり、見事な体幹のよさです。ふわふわのしっぽはシート部分にすっぽりと納められています。
そんな小雨ちゃんのまわりに集まってくる小さなおもちゃのアヒルたち。もしかしたら小雨ちゃんを安心させたいのかもしれませんね。
ときおりお湯を見つめながら、湯船の奥へ進んでいく小雨ちゃんは、アヒルボートの背中で温泉をしっかり満喫したようです。
7.5万ものいいねを集めたアヒル温泉の投稿。「見てるだけであったかくなって、リラックスできました」「小雨ちゃんとアヒルボート。ニコニコ笑顔になるよ」など、温泉ではなく小雨ちゃんに癒された人たちの声が多数寄せられていました。
「アヒルボートと小雨の組み合わせがピッタリだったのではないでしょうか。皆さんそれぞれが違う視点から見てクスッと笑ってもらえたようです。沢山の方に楽しんでいただけて、とても嬉しいです」とインタビューに答えてくれた投稿主さん。小雨ちゃんの体幹が話題の温泉動画は、毎回大きな反響があることも教えてくれました。
多くの人が驚いていた小雨ちゃんの体幹については、「小雨は昔からバランス感覚がいいので、特に練習はしていないのですが、乗せる前から絶対乗れると思ってました。お座りじゃなくても乗れると思います」とのこと。これからもいろいろな入浴シーンを見せてくれそうですね。
■飼い主さんと相思相愛！？普段の小雨ちゃんの姿ものぞいてみました
飼い主さんが大好きな小雨ちゃんと、小雨ちゃんを愛してやまない飼い主さん。普段の生活も少しだけのぞいてみましょう。
この日は飼い主さんの膝の上でマッサージタイム。太ももの上に頭を乗せ、ゴムローラーで頭をコロコロしてもらっています。
薄く閉じた目と少しだけ開いた口がなんとも気持ちよさそう。ゆっくりとローラーを転がす飼い主さんの手も、優しさに満ちあふれています。
とろんとまどろむ小雨ちゃんは完全に脱力モード。おなかを無防備にさらしたその姿は、リラックスのお手本、間違いなしです。
また、飼い主さんの夜ごはん中は、飼い主さんの目の前でスタンバイ。食事をする飼い主さんを、まっすぐに見つめています。「わたしにもちょうだい…」なんて声が聞こえてきそうです。
お稲荷さんをパクンと口に入れたあと、小雨ちゃんの頭をなでなでする飼い主さん。すると、小雨ちゃんは耐え切れなくなったのか…？
机をくるりとまわり、おかあさん（飼い主さんのパートナー）の元へ。おかあさんの「食べさせてもらったら？」の声を合図に、飼い主さんのほうへ一直線に向かいます。
そんな小雨ちゃんにすかさずおやつを手にする飼い主さん。もちろん、小雨ちゃんの視線は飼い主さんの指先に釘付けです。
しかしながら、おやつを食べる前には「いただきます」が必要。まずはお座りからの…。
左手タッチ！
目の前に差し出された飼い主さんの右手に、ぴとっと左手を合わせる小雨ちゃん。さすが、息もぴったりです。
続いて、伏せからの…。
もう一度、左手タッチ！
ようやくおやつをゲットしたのでした。
そんな小雨ちゃんですが、どうやらツンデレな面もあるようです。
7年前は飼い主さんの帰宅をドアの前でお出迎えし、扉が開いた瞬間「まってました！」と言わんばかりに大はしゃぎしていたのに…。
7年経った今では、飼い主さんが帰ってきてもソファの上にゴロリと寝転がったまま。帰ってきたことに気づいていながらも、ピクリとも動きません。
「ただいま〜」「おつかれ〜」と小雨ちゃんに声をかけ、なんとか振り向かせようとする飼い主さんにも一切反応せず。背中を向けているのがこれまた切ない。
そんな小雨ちゃんにもめげることなく、小雨ちゃんの頭に頬を寄せる飼い主さん。
ツンデレの小雨ちゃんも、飼い主さんにとってはたまらなくかわいいのでしょうね。
ついこの間も、伊勢に旅行に行ってきたという小雨ちゃん。並んだ露天風呂で、飼い主さんの隣で温泉気分を楽しんだそうです
fuji_jun1205さんのInstagramには、愛情たっぷりに過ごす小雨ちゃんの姿のほか、旅の様子もたくさん投稿されています。気になる人はぜひのぞいてみてくださいね。
文＝Risa Suzuki