すごい場所でリラックスしていますね…？くつろぎ方が自由すぎる猫に「置き去りにされたぬいぐるみみたい」
【写真を見る】そんなところでそんなポーズ！？思わず見入ってしまう猫ちゃんのリラックス姿
高い場所を好む猫。家の中でふと上を見ると、そこには思わず二度見してしまうようなポーズでたたずむ猫の姿が…。
そんな一枚の写真がSNSで話題になっています。
今回は、そんな猫ちゃんのユニークな姿をご紹介します。
■脱力感たっぷりの猫
投稿したのは、Xユーザーのちひろジブリ好き（@2bL3RdrxExPNtZ9）さん。
2匹の猫ちゃんと一緒に暮らしています。
どこかシュールで、見れば見るほどクセになるその表情と仕草に多くの人が魅了され、投稿には43万件を超える「いいね」が寄せられました。
コメント欄には、「リラックスしすぎ笑」「このポーズ天才」「もはや芸術」といった声が集まり、そのユニークな姿に注目が集まっています。
投稿主さんに今回のポストへの反響についてお伺いすると、
「かわいい！置き去りにされたぬいぐるみみたい！何かを見透かされている気がする。などの反応が多かったです」
とのことでした。
印象的なコメントについては、
「『顔が7時をお知らせしてる』のコメントです。顔の白いところが『7時』になっている事に初めて気がついて、おもしろい着眼点だなと思いました」
と、振り返ります。
改めてククちゃんのお顔を見てみると、確かに白い模様が「7時」のようにも見え、思わず納得してしまいます。
■変わったポーズのククちゃん
いつもちょっと変わったポーズをしているというククちゃん。
Xには、人間のようにソファに座る姿や、今回のように階段の上でリラックスする姿なども投稿されており、その自由気ままで愛らしい様子に多くの人が癒やされています。
投稿主さんのお気に入りのポーズについて伺うと、
「いつもお腹を出して床に転がって寝ているので、見つけるとついいつも『かわいいなぁー！！！！！』と叫んでしまいます」
と教えてくれました。
無防備にお腹を見せて寝る姿から、思わず二度見してしまうようなユニークなポーズまで、さまざまな表情で周囲を楽しませているククちゃんから目が離せませんね。
■一緒に暮らすブブちゃんとの日常
ククちゃんは、もう1匹の猫・ブブちゃんと一緒に暮らしています。
2匹の日常の様子もXで紹介されており、愛らしい姿やそれぞれの個性あふれる表情が人気を集めています。
それぞれの性格について投稿主さんにお伺いすると、
「ブブはメインクーンの愛称『ジェントルジャイアント』の通り、穏やかで紳士的な性格です。体が大きいこともあり、動きも落ち着いていて、頭も良く、猫というよりは落ち着いた犬のような存在感です」
「ククはアメリカンショートヘアとキンカローの子なのですが、怖いものなしで好奇心旺盛で猫も人間も大好き。食べるのも遊ぶのも大好きのヤンチャな子です」
と教えてくれました。
正反対ともいえる性格だからこそ、絶妙なバランスで暮らしているのかもしれませんね。
■最近のククちゃん
最後に、最近のククちゃんについてお伺いすると、
「ククを健康診断のために病院に連れて行ったら、先生に『ぐるぐる音が大きすぎて心音が聞こえません』と言われました。病院で先生にまでぐるぐる言う猫がいるなんて思ってもみなかったので、とても驚いたし、本当に面白い子だなと思いました」
というエピソードを教えてくれました。
病院でも変わらないマイペースぶりに、思わずクスッとさせられます。
そんなククちゃんとブブちゃんの日常は、ちひろジブリ好き（@2bL3RdrxExPNtZ9）さんのXで発信されています。
個性豊かな2匹の姿に、思わずほっこり。見ているだけで癒やされる投稿が満載なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
文＝早川みどり