「お出かけに着ていく服がない」40・50代に！【LEPSIM】ガバッと着るだけ「サマ見えアイテム」

普段着はついラクな服ばかりに手が伸びてしまう……そんな40・50代も多いのではないでしょうか？ でも、いざ「ちょっとおしゃれしてお出かけしたい」と思ってもクローゼットを開けると「着ていく服がない！ 」と悩むことも。そんな時は【LEPSIM（レプシィム）】をチェック。今回はガバッと着るだけでサマになり、お出かけ気分を盛り上げてくれる優秀アイテムをご紹介します。

アシメフリルで華やか着映えベスト

【LEPSIM】「フリルショートベスト」\6,600（税込）

シフォンフリルを裾にあしらったデザイン性の高いベスト。アシンメトリーに施されたフリルが華やかさを後押しします。シンプルなTシャツやタンクトップに重ねるだけでサマになるので、レイヤードコーデにぴったり。甘さのあるデザインなので落ち感のあるワイドパンツを合わせてスタイリッシュに着こなすのもおすすめ。ショート丈でバランスがとりやすく、脚長効果も期待できます。

パッと目を引く主役級チュニックシャツ

【LEPSIM】「サラキレチュールレイヤーチュニック」\6,600（税込）

チュールがレイヤードされたチュニックシャツ。腰まわりもすっぽりカバーしてくれる丈感が大人世代に嬉しいポイント。パッと目を引くデザインなのでボトムスはシンプルにまとめるとバランスよく着こなせそう。今季トレンドのカプリパンツや、タイトジーンズを合わせると今っぽい印象に。

Vネックでスッキリ見えフリルサロペット

【LEPSIM】「フリルVネックサロペット」\5,592（税込・セール価格）

Vネックの部分がフリルになった甘さのあるサロペット。絶妙な幅のフリルが、気になる二の腕をさりげなくカバー。ウエストゴム仕様で、切り替え位置が高めなので、スタイルアップ効果も期待できます。シンプルなトップスを合わせても着映えするので、コーデに悩みたくない忙しい日に頼れる一着です。

接触冷感が嬉しいふんわりジョガーパンツ

【LEPSIM】「パイルジョガーパンツ」\5,990（税込）

パイル素材のジョガーパンツは裏面が接触冷感になっており、暑い季節にぴったりなアイテム。裾がキュッと締まったデザインなのでフラットシューズを履いても裾を引きずりにくく快適に過ごせそう。ビーチサンダルやカジュアルサンダルを合わせて抜け感を楽しむ着こなしもおすすめ。運動会やスポーツイベントでも活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：三山 沙紀

大人向けファッションメディアでフリーライターとして活動中。海外生活を経て身に着けた、世界のファッショントレンド情報や英語情報のリサーチなどを元に、日本人女性のリアルに沿う記事を得意とする。整理収納アドバイザー、FP3級などの資格も持ち、ファッションからライフスタイル分野まで執筆する。