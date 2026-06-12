ほお以外の目元や鼻にもチークを♡ ワンテクで叶う【カシス色チーク】の活かし方

恋にあれこれ駆け引きは必要だけど、メイクで引き寄せるなら小細工不要な一点勝負でいけちゃう♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、オンナ度がぐっと上昇する「カシス色チーク」メイクをご紹介します。可愛いの要であるチークは、ワンテクでさらにモテ路線へ！

あちこちカシス色チーク 血色に一点集中！ 「可愛い」の要であるチークは、ワンテクでさらにモテ路線へ！じゅわんと上気したほっぺの血色をそのままに、鼻先や目元にも散らして全体のトーンをそろえて。 色調も、パープルやローズ寄りの深みを含んだものをチョイスすることでオンナ度がぐっと上昇。

USE ITEM 【A】プラダ タッチ P79 6,930円／プラダ ビューティ

▶︎さらっととけ込むテクスチャーが肌に同化して、自然な血色になりすます OTHER ITEM 【B】ドレスドブルーム アイズ 04 6,600円／ジルスチュアート ビューティ

▶︎深みのあるローズトーンが大人っぽさを引き出す。 【C】ケイト スーパーシャープライナー EX4.0（ショート筆）BR-2 1,430円（編集部調べ）／カネボウ化粧品

▶︎安定感のある短めな筆が描きやすさ抜群。 【D】ルナソル デューイリフレクトリップオイル 03 3,850円／カネボウ化粧品

▶︎ド直球のピュアな血色レッドをグロスで薄〜くレイヤード。

How to▷ほお以外の目元や鼻にもチークを How to チーク Aを指にとり、目のすぐ下から横長にトントンとたたき込み塗り広げる。余った分を、目頭のくぼみ部分と鼻先にも軽くなじませる。 How to アイ B-1＆2を混ぜたカラーを二重幅広めに入れたら、下まぶたはB-1をきわに、B-2を上から重ねてぼかす。Cで目尻きわに短くラインを引き、上からB-3でぼかす。 How to リップ Dを唇全体に2度塗りしてツヤ感たっぷりに。

完成♡ チークが効いてるのに浮いてない、絶妙加減が沼♡ ワンピース 24,200円／HONEY MI HONEY 撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉