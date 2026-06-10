９日、中国・南アジア博覧会の会場、昆明滇池（てんち）国際コンベンション・エキシビションセンター。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

【新華社昆明6月10日】中国雲南省昆明市で第10回中国・南アジア博覧会に向けた会場設営が順調に進んでいる。同博は「団結と協力、共同発展」をテーマに、11日から6日間の日程で開催される。

９日、設営が進む中国・南アジア博覧会のグリーンエネルギー館。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、中国・南アジア博覧会の南アジア館でじゅうたんを整える出展者。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、中国・南アジア博覧会の会場に設けられた医療・ウェルネス展示エリア。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、中国・南アジア博覧会の会場、昆明滇池（てんち）国際コンベンション・エキシビションセンター。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、中国・南アジア博覧会の会場、昆明滇池（てんち）国際コンベンション・エキシビションセンター。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、昆明滇池（てんち）国際会議展覧センターに設置された中国・南アジア博覧会のフォトスポット。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、中国・南アジア博覧会のサービス貿易館でロボットを調整する出展者。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

９日、設営が進む中国・南アジア博覧会のグリーンエネルギー館。（昆明＝新華社記者／陳欣波）