【後編】【最後にスカッと！】私だけ無加工のまま写真を投稿！？最低な友だちに数日後、“予想外の展開”が...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！SNSで人気の友人と遊園地へ行くことになった主人公。しかし後日、友人のSNSを見て目を疑うことに…！？身近な人間関係に潜む、SNSトラブルの怖さをご紹介します。

＜前回のお話＞

人気インフルエンサーの友人をもつ主人公。

彼女からの誘いで、一緒に遊園地に行くことになりました♡

その日の夜、SNSで彼女のアカウントを見ると、主人公だけが無加工の状態の写真が投稿されていたのです。

真意を聞くために、彼女に連絡をしてみると…？

翌日、友人から返ってきたメッセージを見て、私はさらに大きなショックを受けました。

彼女は悪びれる様子もなく、こう言いました。

「私が1番可愛く写ってたから載せちゃった！あなたは一般人なんだから別にいいでしょ？」

あまりにも自己中心的な発言に、私は言葉を失いました。

自分をよく見せるためなら、友人が傷ついても構わない、そんな彼女の本性を目の当たりにした瞬間、これまでの気持ちは一気に冷めていきました。

そして私は、もう2度と関わりたくないと強く思ったのです。