【後編】【最後にスカッと！】私だけ無加工のまま写真を投稿！？最低な友だちに数日後、“予想外の展開”が...！

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読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！SNSで人気の友人と遊園地へ行くことになった主人公。しかし後日、友人のSNSを見て目を疑うことに…！？身近な人間関係に潜む、SNSトラブルの怖さをご紹介します。

友人からのまさかの返信に絶句！

＜前回のお話＞

人気インフルエンサーの友人をもつ主人公。

彼女からの誘いで、一緒に遊園地に行くことになりました♡

その日の夜、SNSで彼女のアカウントを見ると、主人公だけが無加工の状態の写真が投稿されていたのです。

真意を聞くために、彼女に連絡をしてみると…？

翌日、友人から返ってきたメッセージを見て、私はさらに大きなショックを受けました。

彼女は悪びれる様子もなく、こう言いました。

「私が1番可愛く写ってたから載せちゃった！あなたは一般人なんだから別にいいでしょ？」

あまりにも自己中心的な発言に、私は言葉を失いました。

自分をよく見せるためなら、友人が傷ついても構わない、そんな彼女の本性を目の当たりにした瞬間、これまでの気持ちは一気に冷めていきました。

そして私は、もう2度と関わりたくないと強く思ったのです。

身勝手な投稿が招いた予想外の結末…！

その後、私は彼女と距離を置き、一切連絡を取らなくなりました。

嫌な出来事として忘れようとしていた数日後、別の知人から「彼女のSNS見た？」と連絡が入りました。

言われるままにアカウントを確認すると、なんと彼女の投稿は「友人を引き立て役にしている」と多くのユーザーから批判され、大きな騒ぎになっていたのです。

友人を傷つけるような投稿をしたことで、彼女は多くのフォロワーを失い、問題の投稿もひっそり削除していました。

まさに因果応報ともいえる結末でしたが、親しい関係であっても、SNSの使い方ひとつで相手を深く傷つけてしまうことがあるのだと、強く実感しました。

いかがでしたか？

今回は、友人の無断投稿をきっかけに起きたSNSトラブルのエピソードをご紹介しました。

親しい友人であっても、写真を投稿するときは相手への確認と思いやりが必要です。

承認欲求を優先するのではなく、相手の気持ちを大切にしたいですね。

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部

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