ごちゃごちゃ（汗） → スッキリ♡【3COINS】でお悩み解決！「小物収納グッズ」

テーブルやデスク周りをきちんと整理しているはずなのに、どこかごちゃごちゃした印象に映ってしまうのは、小物類の収納が原因かもしれません。収納場所が決まっていない小物は、気を抜くとどんどん増えてしまいがちなので、所定の収納スペースを作っておくことが整理整頓のコツ。そこで今回は、身の回りのごちゃごちゃを解決へ導く、【3COINS（スリーコインズ）】の「小物収納グッズ」を紹介します。

あの収納グッズに“ミニ”が登場！

メイク用品等の収納グッズとして便利なスリコの「ツールボックス」。もともとあった「ツールボックス」のミニサイズとして、「ツールボックスミニ」が登場しています。サイズは、約縦13 × 横27 × 奥行き17cmと、ひと回りほど小さく、従来品よりも省スペースで使えそう。3段式で取り外せる仕切り付きといった点は変わらないため、サイズが小さくなっても収納力は抜群です。

サッとしまえてサッと取り出せる

シンプルなデザイン × 落ち着きのあるアイボリーを組み合わせた「引き出し収納ボックス」は、自宅でも職場でも使いやすいデザイン。収納も取り出しもスムーズなので、使用頻度の高い文房具等を入れておくとスマートに生活できそう。また、収納スペースが決まっていない小物や書類を、一時的に収納するのにもおすすめです。

スッキリ感も見映えも叶えるスタンド

見せる収納にするならば、「ディスプレイスタンド5段」を活用してみては。お気に入りのコスメやミニフィギュアをスタンドに並べるだけで、ごちゃごちゃしていた雰囲気が一気にスッキリとした印象へと変わります。ディスプレイスタンドには3段タイプもあるので、組み合わせて使うと、さらに統一感がアップ。

重ねて置けるクリアケース

「仕切り付きスタッキングケース」も、コスメや文房具をすっきり片付けるのに便利な収納グッズ。中身が見やすいクリアカラーなので、おしゃれな小物や可愛い小物を収納して、インテリアのように使うことも可能です。同じ商品もしくは、仕切りがないタイプの「スタッキングケース」なら、重ねて使うことが可能です。

小物類の収納に悩んだら3COINSの小物収納グッズを活用して、ごちゃごちゃをスッキリ整頓しましょう。どれも、コスメ、文房具、裁縫道具など、幅広いアイテムの収納に活躍しそうなので、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる