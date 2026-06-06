「女は早く結婚しなきゃ」独身を責める伯母を黙らせた、90歳祖母の【最強名言】「お前たち、いいかい」

親戚の集まりでは、年齢や結婚の話題に気疲れしてしまうこともありますよね。悪気なく踏み込んでくる人もいますが、言われる側にとっては何度も向き合ってきた繊細な問題だったりもします。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

また始まった「結婚まだ？」

30代独身の私にとって、親戚の集まりは少し憂鬱なイベント。

実家のある地方では、「女性は20代で結婚するのが当たり前」という、古い価値観がまだ根強く残っているからです。

その日も案の定、伯母が私の隣へ座り、

「まだ結婚しないの？」

「今の子は自由ばっかりで我慢が足りないのよねぇ」

と、当然のように言ってきました。

私の両親を含め、周囲は「まぁまぁ」と苦笑いでやり過ごすか、伯母に同調するだけ。

私はいつものように、ただ愛想笑いを浮かべて耐えることしかできませんでした。

90歳の祖母が放った言葉

その時、部屋の隅で静かに座っていた90歳の祖母が低く、しかし凛とした声で口を開きました。

「お前たち、いい加減にしなさい」

普段は穏やかな祖母の厳しい言葉に、部屋の空気が一瞬で凍りつきます。



祖母は伯母のことを真っ直ぐに見据えて、こう続けました。