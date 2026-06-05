通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．３％に低下、ドル円１６０円付近に膠着 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．３％に低下、ドル円１６０円付近に膠着

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．３％に低下、ドル円１６０円付近に膠着



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 5.35 5.36 5.14 5.92

1MO 6.55 5.01 5.80 6.13

3MO 7.44 5.26 6.38 6.40

6MO 8.08 5.61 7.01 6.83

9MO 8.33 5.91 7.43 7.08

1YR 8.53 6.30 7.78 7.30





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.51 7.29 6.68

1MO 6.47 7.36 6.38

3MO 7.15 7.89 6.44

6MO 7.85 8.51 6.77

9MO 8.25 8.80 7.00

1YR 8.53 9.10 7.22

東京時間16:30現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円1週間は5.35％と東京午前の6.00％から一段と低下している。スポット市場ではドル円相場が160円付近での値動きに膠着状態となっている。本日これまでのレンジ幅は14銭に過ぎない動き。米雇用統計発表を控えて、動意薄となっている。

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