「“持っている”こと以外何もない」“カップ戦男”鎌田大地はなぜ勝てるのか「自分がいるチームがビッグクラブではないんで…」
カンファレンスリーグ（ECL）決勝に出場した影響で、アイスランド戦は招集外となった日本代表のMF鎌田大地（クリスタル・パレス）が現地６月４日、メキシコ・モンテレイでの練習後、囲み取材に応じた。
パレス２年目で、昨シーズンのFAカップ制覇に続いてECLのタイトルを手にした29歳は、フランクフルト時代にDFBポカールとヨーロッパリーグ優勝を経験している。
なぜカップ戦でそれほど勝てるのか。本人は「“持っている”と思うし。何ですかね、星の下にみたいな」と表現した。
「みんな多分それぞれに何か違ったところがあると思う。僕自身がたくさん点を取って勝っているわけではないんですけど、自分がいるチームがビッグクラブではないんで、普通は勝てないチームがこれだけ勝っていることだったり、そういう舞台に進めているということは、本当に持ってること以外何もないと思うので、そういうことなんじゃないかなと」
一発勝負に強い鎌田の存在は、日本代表にとっても心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
パレス２年目で、昨シーズンのFAカップ制覇に続いてECLのタイトルを手にした29歳は、フランクフルト時代にDFBポカールとヨーロッパリーグ優勝を経験している。
なぜカップ戦でそれほど勝てるのか。本人は「“持っている”と思うし。何ですかね、星の下にみたいな」と表現した。
「みんな多分それぞれに何か違ったところがあると思う。僕自身がたくさん点を取って勝っているわけではないんですけど、自分がいるチームがビッグクラブではないんで、普通は勝てないチームがこれだけ勝っていることだったり、そういう舞台に進めているということは、本当に持ってること以外何もないと思うので、そういうことなんじゃないかなと」
一発勝負に強い鎌田の存在は、日本代表にとっても心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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