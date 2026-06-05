タレントの鈴木奈々（37）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、事務所後輩のタレントとの「カップル風」ショットを披露した。

「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と書き出すと、グレーのパーカーにデニム、キャップ姿の自身と、白のTシャツに黒のパンツ、キャップ姿の事務所の後輩にあたるタレントのマーティンが飲食店の並ぶ路地裏で手をつなぎ見つめ合うショットをアップ。

「テーマは『路地裏デート』身長差が良い感じだね 私154センチ、マーティン177センチ！マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー！」と説明。「マーティンはマジで性格が良い！しかも、女性からめっちゃモテるのよ！めちゃめちゃ優しいからね」とし、「私とマーティンはリアルガチで友達です」と再度つづった。

ハッシュタグでは「カメラマン加藤綾菜」「写真撮るの上手い」「三茶デート」と添えた。

鈴木の投稿に、フォロワーからは「素敵ですね」「奈々ちゃん可愛い でも嫉妬」「付き合って」「めっちゃお似合いよ」といった反響が寄せられている。