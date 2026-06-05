『田鎖ブラザーズ』第8話 ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第8話が、5日に放送される。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
■第8話のあらすじ
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを取材した津田（飯尾和樹）のノートの復元に成功した真（岡田将生）と稔（染谷将太）。
しかし真たちが知りたかった新情報がひも解かれ始めようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）が突如真たちのもとを訪れ、ノートを持ち去ってしまう。
そんな小池を銃の密造に関わっていたのではと真は問い詰め、事件の真相に迫っていく。
そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく…！
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを取材した津田（飯尾和樹）のノートの復元に成功した真（岡田将生）と稔（染谷将太）。
しかし真たちが知りたかった新情報がひも解かれ始めようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）が突如真たちのもとを訪れ、ノートを持ち去ってしまう。
そんな小池を銃の密造に関わっていたのではと真は問い詰め、事件の真相に迫っていく。
そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく…！