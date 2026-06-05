「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉母が米Ｇ３勝ち馬のロンドンガーズ（牡、父グレーターロンドン、前川）は、松山を鞍上に１３日の阪神５Ｒ（芝１２００メートル）でデビュー予定。

芝短距離５勝のサザナミを母に持つナミオトノヒビキ（牝、父ルーラーシップ、渡辺）は２８日の小倉５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を切る。「小柄だけど、いいスピードがある」と渡辺師。

〈美浦〉６日の東京４Ｒ（芝１４００メートル）に津村とのコンビで出走するポエティックフレア産駒のリリカルフレア（牝、畠山）は「１頭になってもしっかり走れているし、スピードがあります。この時期としては合格点の動き」と畠山師。

１９年フィリーズＲ覇者プールヴィルを母に持つシャンデヴァーグ（牝、父ロードカナロア、森一）は１３日の東京５Ｒ（牝芝１６００メートル）に鞍上・津村でデビュー。「バネがあってフットワークも良く、素質を感じます」と森一師。近親に２２年エリザベス女王杯２着のライラックがいるオーケーマドンナ（牝、父ハービンジャー、相沢）も同レースを予定。「先週が重かったから今週はしっかりやった。これで素軽さが出てくれば」と相沢師。