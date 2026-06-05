矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が6月4日、大阪・なんばグランド花月で開催された「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演した。競馬界を代表する3人が吉本新喜劇に初挑戦し、会場を笑いに包んだ。

物語は栗東トレーニングセンター近くのうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作がテレビ番組のロケで訪れるところからスタート。新喜劇メンバーとの軽快な掛け合いが繰り広げられた。

矢作師「競馬という素晴らしいスポーツを少しでも広げたい」…古川奈穂も新喜劇初挑戦を満喫

全員でコケるお約束の名シーン

全員でコケるお約束の名シーンも

公演では坂井騎手が島田珠代のおなじみの股間を弾くギャグを受ける場面もあり、会場は大爆笑。また、新喜劇名物の全員でコケる“お約束”にも挑戦したほか、騎手ならではの華麗なステッキワークを披露するシーンもあり、大きな拍手が送られた。

競馬界の第一線で活躍する3人にとって新喜劇は初挑戦。それでも多くのセリフをこなしながら芸人たちとの息の合ったやり取りを見せ、観客を楽しませた。

公演後、矢作師は「なぜか3人とも東京出身なんですよね。そういう点で新喜劇っていうのは非常に難しいかなと思ったんですけど、弟子の2人は僕以上にノリノリでやってくれたことが意外でしたし、嬉しかったです」と笑顔を見せた。