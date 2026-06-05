デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は最後の２０敗投手を取り上げる。

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ライオンズ一筋だった東尾修は、福岡時代からチームを支えてきた。かつての強豪西鉄は、選手が八百長にかかわったとされる「球界の黒い霧」事件で弱体化。７３年から「福岡野球株式会社」と体制を改め、球団名は太平洋クラブ・ライオンズに。そして７７年からはクラウンライター・ライオンズとなっていた。

７７年の東尾は、４月２日の日本ハムとの開幕戦で先発するも、負け投手に。ここから黒星を積み重ねてゆく。この年のチーム打率・２４９は１２球団最低で、援護にも恵まれなかった。

東尾は翌年７８年には２３勝１４敗１セーブと完全復活を果たしたが、近鉄のエース鈴木啓示が２５勝で最多勝を逃す。チームは同年限りで福岡を去り、埼玉県所沢市へ移転。福岡最後のエースは西武球団創成期でも投げ続け、黄金時代の大黒柱となった。

現在のプロ野球ではローテーションが厳格に守られ、週に一度の先発が当たり前となっている。ローテーション投手が救援に回るなど、優勝争いの大詰めでたまに見かける程度だ。７７年の東尾は、３１試合先発、１１試合にリリーフ。２０敗という数字は、負けても負けても投げ続けた男でなければ届かないものでもある。

答…７７年東尾修（クラウン）

（デイリースポーツ・高野 勲）