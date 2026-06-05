「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

本拠地の声援を背に、勝利を目指す。阪神・高橋遥人投手が５日の楽天戦で今季甲子園初先発。「いつも応援してもらっていますけど、そういう（声援）のを力に、試合を作れるように頑張りたいです」。無敗の男が、チームの嫌な流れを止める。

左腕は今季、開幕ローテ入りを果たし、ここまでの８登板すべてが、ビジターゲームだった。「最近はそっち（ビジター）に慣れてきた」と、練習から試合までの時間が、短いことに合わせてきた。ただ、ホームになっても意識はしない。「特に変わらないです。過ごし方も去年通りです」。甲子園のまっさらなマウンドに、ようやく上がることができる。

初登板ということで、登場曲もお披露目となる。打席時の曲は、例年“お約束”で岩崎が選曲。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの「ピポパポ」などが流れる予定だ。ヒットが出ればキャリアハイの４本目。自援護で勝ちをたぐり寄せる。

前回登板、５月２９日のロッテ戦（ゾゾ）では、８回無失点の好投で、早くも自己最多となる６勝目をマーク。防御率０・８６と安定感抜群の投球を続けている。「しっかりケアもしてもらってるし、トレーニングもできている。今のところ（疲れは）感じない」と充実の日々を送れている。

この日は、キャッチボールやダッシュ系のメニューで調整。頼れる左腕が聖地で躍動する。