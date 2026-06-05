ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９０５ドル高 シカゴ日経平均先物は６万７７７５円
NY株式4日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 51592.08（+905.01 +1.79%）
ナスダック 26906.42（+52.45 +0.20%）
CME日経平均先物 67775（大証終比：+135 +0.20%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.047（-0.035）
10年債 4.475（-0.020）
30年債 4.977（-0.015）
期待インフレ率 2.381（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.423（-0.010）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.28（-2.74 -2.85%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.00（+39.10 +0.88%）
ビットコイン（ドル）
63615.91（-1297.77 -2.00%）
（円建・参考値）
1018万0454円（-207682 -2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51592.08（+905.01 +1.79%）
ナスダック 26906.42（+52.45 +0.20%）
CME日経平均先物 67775（大証終比：+135 +0.20%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.047（-0.035）
10年債 4.475（-0.020）
30年債 4.977（-0.015）
期待インフレ率 2.381（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.423（-0.010）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.28（-2.74 -2.85%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.00（+39.10 +0.88%）
ビットコイン（ドル）
63615.91（-1297.77 -2.00%）
（円建・参考値）
1018万0454円（-207682 -2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ