NY株式4日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　51592.08（+905.01　+1.79%）
ナスダック　　　26906.42（+52.45　+0.20%）
CME日経平均先物　67775（大証終比：+135　+0.20%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10360.32（+28.02　+0.27%）
独DAX　 24944.95（+149.01　+0.60%）
仏CAC40　 8244.29（+93.87　+1.15%）

米国債利回り
2年債　 　4.047（-0.035）
10年債　 　4.475（-0.020）
30年債　 　4.977（-0.015）
期待インフレ率　 　2.381（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.023（-0.012）
英　国　　4.898（-0.033）
カナダ　　3.423（-0.010）
豪　州　　4.918（+0.006）
日　本　　2.660（+0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.28（-2.74　-2.85%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.00（+39.10　+0.88%）

ビットコイン（ドル）
63615.91（-1297.77　-2.00%）
（円建・参考値）
1018万0454円（-207682　-2.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ