ビルボードジャパン2026年上半期チャート発表！米津玄師、ミセス、BTSら受賞者コメント到着

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「米国ビルボード」及び「ビルボードジャパン」が、2026年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストを発表した。

（集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日／Global Japan Songs Excl. Japanほか国/地域別チャートは2025年11月21日～2026年5月21日）

■Billboard JAPAN Hot 100

総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】では米津玄師「IRIS OUT」が総合首位に輝いた。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として書き下ろされた楽曲で、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる4週で1億回をマーク。2025年10月4日付の米ビルボード・グローバル・チャート“Global 200”では、日本語楽曲として史上最高位となる5位をマークするなど、アニメ人気も相まって国内外でヒットを記録した。なお、米津玄師は当チャートも含め、上半期チャートで計11冠を獲得した。

続く2位はM!LK「好きすぎて滅！」。キャッチーなフレーズに加え、『第76回NHK紅白歌合戦』をはじめとするメディア出演の増加、SNSでのバズなどにより、上半期では23週連続でトップ10入りを果たしている。

3位は、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニング・テーマのMrs. GREEN APPLE「lulu.」。King Gnu「AIZO」が4位、HANA「Blue Jeans」が5位にチャートインしており、ソロ、アイドル、バンド、ダンス＆ボーカルなど多彩なアーティストが上位に並んだ。

■Billboard JAPAN Hot Albums

総合アルバム・チャート【Billboard JAPAN Hot Albums】では、約3年9ヵ月ぶりにカムバックしたBTSの5thアルバム『ARIRANG』が首位に。指標別ではCDセールスとストリーミングで1位をマークしており、上半期では通算8回の総合首位に輝いている。

2位にはHANAの1stアルバム『HANA』、3位には映画をテーマにしたKing & Princeのコンセプトアルバム『STARRING』がチャートイン。そして4位にはNumber_iの2ndフルアルバム『No.II』、5位にはRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が続いた。

■Billboard JAPAN Artist 100

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート【Billboard JAPAN Artist 100】ではMrs. GREEN APPLEが首位となり、3年連続で”Artist 100”を制するという上半期チャート史上初の快挙を成し遂げた。

続いて、HANAがメジャーデビューから1年あまりで2位、上半期Hot 100に計14曲を送り込んだback numberが3位を獲得。「IRIS OUT」がロングヒットを続けている米津玄師が4位に、2025年から2026年にかけて快進撃を見せたM!LKが5位に入った。

■Global Japan Songs Excl. Japan

世界でヒットしている日本の楽曲チャート“Global Japan Songs Excl. Japan”では、米津玄師「IRIS OUT」が首位を獲得。加えて、Japan Songs（国/地域別チャート）では6つの国と地域で首位に輝いた。

■受賞者コメント

◎米津玄師

IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います。いまになって聴き返してみても本当にアホみたいな曲だなと笑っちまうのですが、この時代にこういう曲を残せたうえで、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう。あらためてチェンソーマンという偉大な作品に感謝を述べたいです。ありがとうございました。

◎BTS

3年9ヶ月ぶりにリリースしたアルバムがこれほど多くの方々に愛され、とても光栄で嬉しく思います。

アルバムタイトルにもなっている「アリラン」のように、今後も時代や場所を超えて

多くの人々に響き、長く記憶されることを願っています。

◎Mrs. GREEN APPLE・大森元貴

3年連続の受賞ということで、非常に光栄ですし、ちょうど今僕らは下半期リリース

予定のアルバムを作ってる最中ですので、とにかくそのアルバムをいいものにしたいなと思う、励みというか、パワーになります。ありがとうございます。 （大森元貴）

◎嵐 レーベル担当者（株式会社ストームレーベルズ）

嵐「Five」が2026年上半期“Download Songs”および“Hot Shot Songs”

首位獲得とのこと、大変光栄に存じます。

嵐の新曲に興味を持ち、聴いて下さったリスナーの皆さま、

そして何よりこれまで長きにわたり嵐を支えて下さった嵐ファンの皆さま、

お一人お一人と嵐の記録と受け止めております。

これからも「Five」、さらには嵐の楽曲たちが、

皆さまの日常に寄り添い、末永く聴き続けて頂けることを願っております。

◎クレイジーウォウウォ!!

この度、ビルボードHeatseekers Songs上半期 1位にトンツカタンタンが選ばれました！ありがとうございます(顔文字)

バンドを始めてからはもちろん、僕の音楽人生でこんなにも沢山の人に曲を聞いてもらえることは今まで無かったです。

それもこれも踊ってくれたみなさんとバンドメンバーのおかげです。

この曲に関して色んな声が届いてますが、意味のない単語を並べただけに見えても僕が伝えたいメッセージが、この曲を通して誰かに伝わって元気になってもらえたら僕はハッピー中のハッピーです。

まだまだ未熟のバンドですが、今後ともよろしくお願いします。

ライブハウスでお待ちしております！

◎山本（2026年上半期 ニコニコ VOCALOID SONGS1位獲得）

1位でした 恐縮です

リリースする前は三振かホームランか、ランキングも1位から最下位まで全順位可能性あるなと思っていましたが、1位でよかったです

改めてたっくさん聴いて下さり、ありがとうございました

■チャート一覧

◎Billboard JAPAN Hot 100 2026年上半期チャート結果

＜総合ソング・チャート＞

全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ストリーミング数、YouTubeの動画再生回数、カラオケ歌唱回数を元にした独自ポイントを合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となるチャート

1位「IRIS OUT 」米津玄師

2位「好きすぎて滅！」M!LK

3位「lulu. 」Mrs. GREEN APPLE

4位「AIZO」King Gnu

5位「Blue Jeans 」HANA

6位「爆裂愛してる」M!LK

7位「ROSE 」HANA

8位「革命道中」アイナ・ジ・エンド

9位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル

10位「カリスマックス」Snow Man

◎Billboard JAPAN Hot Albums 2026年上半期チャート結果

＜総合アルバム・チャート＞

全国推定売上枚数とダウンロード数、ストリーミング数のデータを合算した総合アルバム・チャート

1位『ARIRANG 』BTS

2位『HANA』HANA

3位『STARRING』King & Prince

4位『No.II』Number_i

5位『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』（オムニバス）

6位『超かぐや姫！』（オムニバス）

7位『THE CORE-核』XG

8位『ANTENNA』Mrs. GREEN APPLE

9位『BE:ST』BE:FIRST

10位『Prema』藤井 風

◎Billboard JAPAN Artist 100 2026年上半期チャート結果

＜アーティスト・チャート＞

＜総合ソング・チャート＞と＜総合アルバム・チャート＞のポイントを合算したアーティスト・ランキング

1位 Mrs. GREEN APPLE

2位 HANA

3位 back number

4位 米津玄師

5位 M!LK

6位 BTS

7位 ちゃんみな

8位 Official髭男dism

9位 Vaundy

10位 Snow Man

◎Billboard JAPAN Hot Animation 2026年上半期チャート結果

＜総合アニメソング・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100からTVアニメ／映画のタイアップ楽曲と、アニメ声優による楽曲を抽出したアニメソング・チャート

1位「IRIS OUT」米津玄師

2位「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

3位「AIZO」King Gnu

4位「革命道中」アイナ・ジ・エンド

5位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル

6位「Golden」HUNTR/X

7位「怪獣」サカナクション

8位「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

9位「シルエット」KANA-BOON

10位「ズー」シャキーラ

◎Billboard JAPAN Download Songs 2026年上半期チャート結果

＜ダウンロード・ソング・チャート＞

ダウンロード数を集計した楽曲チャート

1位「Five」嵐

2位「3XL 」Number_i

3位「オドロウゼ！」Snow Man

4位「IRIS OUT」米津玄師

5位「STARS」Snow Man

6位「AIZO」King Gnu

7位「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

8位「好きすぎて滅！」M!LK

9位「ファンファーレ」玉置浩二

10位「タッチ」稲葉浩志

◎Billboard JAPAN Download Albums 2026年上半期チャート結果

＜ダウンロード・アルバム・チャート＞

ダウンロード数を集計したアルバム・チャート

1位『OITOMA』大森元貴

2位『ARIRANG』BTS

3位『産声』Mr.Children

4位『超かぐや姫！』（オムニバス）

5位『HANA』HANA

6位『10』Mrs. GREEN APPLE

7位『’s travelers』Travis Japan

8位『 二人称』ヨルシカ

9位『DAiLY&LOVE』Number_i

10位『DAiLY&SUN』Number_i

◎Billboard JAPAN Streaming Songs 2026年上半期チャート結果

＜ストリーミング・ソング・チャート＞

ストリーミング数を集計した楽曲チャート

1位「IRIS OUT」米津玄師

2位「好きすぎて滅！」M!LK

3位「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

4位「Blue Jeans」HANA

5位「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

6位「ROSE」HANA

7位「AIZO」King Gnu

8位「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

9位「革命道中」アイナ・ジ・エンド

10位「Soranji」Mrs. GREEN APPLE

◎Billboard JAPAN Heatseekers Songs 2026年上半期チャート結果

＜ヒートシーカーズ・ソング・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のアーティストを抽出したチャート

1位「トンツカタンタン」クレイジーウォウウォ!!

2位「笑ったり転んだり」ハンバート ハンバート

3位「僕のかわい子ちゃん」MON7A

4位「404 (New Era)」KiiiKiii

5位「LOVE 2000 」鶴 and 亀

6位「リコンティニュー」レトロリロン

7位「エウレカブルー」seiza

8位「Change」HIKKA

9位「睡る君」OddRe:

10位「savior」Rol3ert

◎Billboard JAPAN Top Lyricists 2026年上半期チャート結果

＜作詞家チャート＞

総合ソング・チャートにチャートインした楽曲を作詞家別にランキング化したもの

1位 大森元貴

2位 清水依与吏

3位 CHANMINA

4位 米津玄師

5位 秋元康

6位 野田洋次郎

7位 藤原聡

8位 Vaundy

9位 常田大希

10位 指原莉乃

◎Billboard JAPAN Top Composers 2026年上半期チャート結果

＜作曲家チャート＞

総合ソング・チャートにチャートインした楽曲を作曲家別にランキング化したもの

1位 大森元貴

2位 清水依与吏

3位 米津玄師

4位 浅野尚志

5位 野田洋次郎

6位 藤原聡

7位 Vaundy

8位 常田大希

9位 CHANMINA/Ryosuke“Dr.R”Sakai

10位 藤井 風

◎Billboard JAPAN Top User Generated Songs 2026年上半期チャート結果

＜ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャート＞

YouTubeの再生数のうち、UGC（ユーザー生成コンテンツ）のみを集計したチャート

1位「IRIS OUT」米津玄師

2位「ray (超かぐや姫! Version)」かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織)

3位「モニタリング」DECO*27

4位「好きすぎて滅！」M!LK

5位「ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix]」ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織)

6位「バブるバブル」MADAMADA

7位「ことりのうた」いっちー&なる(ボンボンアカデミー)

8位「KING」Kanaria

9位「やさいのうた」いっちー&なる(ボンボンアカデミー)

10位「Golden」HUNTR/X

◎Billboard JAPAN Top Singles Sales 2026年上半期チャート結果

＜シングル・セールス・チャート＞

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したシングル・セールス・チャート

1位「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」Snow Man

2位「ビリヤニ」乃木坂46

3位「名残り桜」AKB48

4位「HARD WORK」なにわ男子

5位「PULSE」INI

6位「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」乃木坂46

7位「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」M!LK

8位「The growing up train」櫻坂46

9位「クリフハンガー」日向坂46

10位「ガチ夢中！」超特急

◎Billboard JAPAN Top Albums Sales 2026年上半期チャート結果

＜アルバム・セールス・チャート＞

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したアルバム・セールス・チャート

1位『ARIRANG』BTS

2位『We on Fire』&TEAM

3位『MILESixTONES -Best Tracks-』SixTONES

4位『THE SIN : VANISH』ENHYPEN

5位『Runway』Aぇ! group

6位『MOMENTUM』timelesz

7位『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』TOMORROW X TOGETHER

8位『STARRING』King & Prince

9位『My respect』乃木坂46

10位『NO TRAGEDY』TWS

◎Hot Shot Songs 2026年上半期チャート結果

＜ホット・ショット・ソングス・チャート＞

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ダウンロード、ストリーミング、動画の3指標の合計ポイントが、前週より増加した、急上昇ソングチャート

1位「Five」嵐

2位「オドロウゼ！」Snow Man

3位「3XL」Number_i

4位「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

5位「STARS」Snow Man

6位「街灯」BE:FIRST

7位「BE:FIRST ALL DAY」BE:FIRST

8位「タッチ」稲葉浩志

9位「愛執」WEST.

10位「風と町」Mrs. GREEN APPLE

◎ニコニコ VOCALOID SONGS 2026年上半期チャート結果

＜ニコニコ VOCALOID SONGS＞

動画配信サービス“ニコニコ動画”上におけるVOCALOID曲（※）の人気を測るチャート

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標

1位「デロスサントス」山本

2位「ブレインロット」東京真中

3位「個々々々々々人」Sohbana

4位「ループザルーム」ルシノ

5位「メズマライザー」サツキ

6位「にゅー！支配者のキャロル」藤原ハガネ

7位「いますぐ輪廻」なきそ

8位「テトリス」柊マグネタイト

9位「モニタリング」DECO*27

10位「「ヒトグイ、」ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ

◎Global Japan Songs Excl. Japan 2026年上半期チャート結果

＜Global Japan Songs Excl. Japan＞

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計した、日本を除く（excluding）世界200以上の国と地域における主要デジタル・プラットフォームの定額課金型（サブスクリプション）と広告支援型の公式ストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート

1位「IRIS OUT」米津玄師

2位「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」TERIYAKI BOYZ

3位「AIZO」King Gnu

4位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル

5位「KICK BACK」米津玄師

6位「真夜中のドア～stay with me」松原みき

7位「HYPNOTIZE」XG

8位「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts

9位「革命道中」アイナ・ジ・エンド

10位「オトノケ」Creepy Nuts

◎Japan Songs（国/地域別チャート）2026年上半期チャート結果

＜Japan Songs（国/地域別チャート）＞

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計したデータに、各国・地域独自の比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート。現在ローンチしているのは、以下13の国と地域。

▼各国/地域別首位

韓国：「IRIS OUT」米津玄師

シンガポール：「IRIS OUT」米津玄師

インド：「死ぬのがいいわ」藤井 風

フランス：「IRIS OUT」米津玄師

イギリス：「AIZO」King Gnu

ブラジル：「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」TERIYAKI BOYZ

南アフリカ：「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」TERIYAKI BOYZ

タイ：「満ちてゆく」藤井 風

アメリカ：「IRIS OUT」米津玄師

台湾：「IRIS OUT」米津玄師

ドイツ：「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」TERIYAKI BOYZ

インドネシア：「もう恋なんてしない」槇原敬之

マレーシア：「IRIS OUT」米津玄師

■関連リンク

ビルボードジャパンチャート 公式サイト

https://www.billboard-japan.com/charts/