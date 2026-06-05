米津玄師「IRIS OUT」がBillboard JAPAN 2026年上半期チャートで総合ソング・チャートはじめ11冠

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6月5日、Billboard JAPAN2026年上半期チャートが発表され、米津玄師「IRIS OUT」（場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、総合ソング・チャート「Billboard JAPAN Hot 100」にて総合首位に輝いた。

■「IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います」

総合ソングチャートにおいては、「歴代最高ポイント数」を記録。ストリーミング再生回数は「ビルボードジャパン史上最速」となる4週で1億回をマーク。2025年10月4日付けの米ビルボード・グローバル・チャート「Global 200」では、「日本語楽曲として史上最高位」となる5位をマークするなど、国内外で大ヒットを記録し、上半期チャートで計11冠を獲得した。

また、「IRIS OUT」は米アニメ配信サービス大手のクランチロールが主催する『クランチロール・アニメアワード 2026』では「最優秀アニソン賞」を受賞。『東京アニメアワードフェスティバル2026』では「アニメオブザイヤー部門 個人賞」を受賞。6月13日に開催予定の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARD JAPAN 2026』では、米津玄師関連で今年度最多の18部門にノミネートされている。

■米津玄師 コメント

IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います。いまになって聴き返してみても本当にアホみたいな曲だなと笑っちまうのですが、この時代にこういう曲を残せたうえで、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう。あらためてチェンソーマンという偉大な作品に感謝を述べたいです。ありがとうございました。

■「IRIS OUT」Billboard JAPAN 2026年上半期チャート結果

総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」1位 “通算14週1位”“歴代最高ポイント数”

アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」1位 “通算30週1位”

ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」1位 “通算23週1位”“日本楽曲史上最高再生数”“史上最速1億再生”

ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャート「Top User Generated Songs」1位

Global Japan Songs Excl. Japan 1位“通算26週1位 “歴代最高週間再生数”

Japan Songs（国/地域別チャート）

・Japan Songs（韓国）1位

・Japan Songs（シンガポール）1位

・Japan Songs（フランス）1位

・Japan Songs（アメリカ）1位

・Japan Songs（台湾）1位

・Japan Songs（マレーシア）1位

※集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日／Global Japan Songs Excl. Japan他国/地域別チャートは2025年11月21日～2026年5月21日

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.02.27 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「烏」

https://smej.lnk.to/Karasu

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/