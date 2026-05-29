Superfly、嵐の「果てない空」のカバーライブ音源を配信リリース！「嵐の5人の思いが乗った歌を私ひとりが表現するプレッシャーもありました」

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Superflyによる、嵐の名曲「果てない空」カバーのライブ音源の配信がスタートした。

■「この歌は理解するのに時間がかかりました」

Superflyは、2025年にリリースしたキャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携え約10年ぶりに開催した全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の映像作品と同ライブ音源を6月24日にリリース。「果てない空」は、同作品からの先行配信音源となる。

このホールツアーでは、Superflyの代表曲に加え、Mr.Children「彩り」、嵐「果てない空」、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、SUPER BEAVER「人として」、ONE OK ROCK「Wherever you are」、星野 源「Crazy Crazy」、back number「SISTER」、小田和正「たしかなこと」、玉置浩二「メロディー」といったカバーアルバムに収録されている名曲だけでなく、スピッツ「楓」やKUWATA BAND「スキップ・ビート」などSuperflyが過去に披露したことのあるカバー曲に至るまで多数披露。カバーアルバムを携えた本ツアーだからこそ実現した特別なセットリストで、圧巻のステージを届けた。

映像作品には、東京ガーデンシアターで行われたツアーファイナルを完全収録。オープニングを飾ったSuperflyの代表曲のひとつ「Beautiful」からカバーアルバムに収録されている名曲の数々、さらにセルフカバーをするように特別なライブアレンジで披露した「輝く月のように」など、チケットがプレミア化していたライブツアーのすべてを余すことなく収録した“完全版”となる。同公演で披露された全曲のライブ音源が、各音楽配信サービスにて映像作品の発売と同日6月24日にデジタルリリースされることも注目点だ。

このたび各音楽ストリーミングサイトにて先行配信がスタートした嵐の名曲「果てない空」カバーのライブ音源は、上記映像作品の発売日まで毎週金曜に1曲ずつ先行配信していく、リリースカウントダウン企画の第9弾としてリリースされたもの。6月24日の映像作品の発売まで先行配信はあと2曲となっている。

■Superfly 越智志帆「果てない空」コメント（インタビューより抜粋）

この歌は理解するのに時間がかかりましたね。嵐の5人の思いが乗った歌を私ひとりが表現するという意味でのプレッシャーもありました。それで理解するためにスタッフのみんなとこの曲について話し合ったり、その人なりの解釈を訊いたりしたんですけど、ある人が「まだ何も成しえてないんだけど、夢に支えられていて、生きる活力だけはある。そういう27～28歳くらいのフリーター男性の気持ちを歌っているんだと思う」と言っていて。“27～28歳くらいのフリーター男性“という解釈はともかく（笑）、“まだ何も成しえてないんだけど、夢に支えられていて、生きる活力だけはある”というのは身に覚えのあることだったんですよ。

私は20歳の頃に将来の約束も何もないまま上京して、初めに東京の郊外に住んだんですね。そこには閑静な住宅街があって、美しい家を羨ましいなって思いながら眺めつつお散歩していて。まだ自分は何者でもなくて、この歌じゃないけど《呆れるほど不器用》で、ちょっと複雑な感情を抱えていたんですけど、でも“私には夢があるから”っていうところで決して悲観的ではなかった。そのときの感情を思い出しながら歌えばいいんだなって腑に落ちたときに、出てくる声も変わったんです。Aメロの出だしから変わった。自分から思い出すことはなかったけど、あの頃の気持ちを思い出せてよかったなって思いました。夢があれば、それが活力になる。そのことをもう一度自分で思い直すことができたから、ここからまた前に進んでいけそうな気がしています。

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「楓」

2026.06.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「果てない空」

https://superfly.lnk.to/Hatenaisora_Live



2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』

https://superfly.lnk.to/AmazingSession_video

■関連リンク

Superfly OFFICIAL SITE

https://www.superfly-web.com