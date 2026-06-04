「日プ新世界」穴あき順位発表 前回2位の安部結蘭に変動
【モデルプレス＝2026/06/04】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）が6月4日、YouTubeチャンネルにてライブ配信を実施。ランダムで空欄となった現在の順位が発表された。
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韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝き、PICKUSのメンバーとしてデビューした安部結蘭（YURA）は、第3回順位発表式で2位だったが、今回は11位にランクダウン。12位には、メンズモデルクリエイターとして活躍していた経歴を持つ小野慶人（KEITO）、13位は、ダンス・歌ともに未経験ながらポテンシャルを発揮した飯塚亮賀（RYOGA）が名を連ねた。
なお、これまでの投票では、2人を選んで投票できていたが、5月28日より開始した「第4回 SHINSEKAI」では22人の中から1人を投票する形式となっていた。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」穴あき順位発表
韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝き、PICKUSのメンバーとしてデビューした安部結蘭（YURA）は、第3回順位発表式で2位だったが、今回は11位にランクダウン。12位には、メンズモデルクリエイターとして活躍していた経歴を持つ小野慶人（KEITO）、13位は、ダンス・歌ともに未経験ながらポテンシャルを発揮した飯塚亮賀（RYOGA）が名を連ねた。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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