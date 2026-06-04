【ニューヨーク＝大月美佳】国連総会は３日、安全保障理事会の非常任理事国のうち５か国の改選選挙を行い、中央アジアのキルギスが選出された。

「アジア・太平洋」枠ではフィリピンが選出されるとみられていた。フィリピンと対立する中国による根回しがあったとの見方も出ている。

初の非常任理事国入りを果たしたキルギスのエディル・バイサロフ駐米大使は取材に、「我が国が『グローバル・サウス』（新興・途上国）を代表する声となると訴えた戦略が功を奏した」と笑顔を見せた。

選挙は秘密投票で実施され、各国は投票先を明らかにしない。ただ、高市首相は５月の日比首脳会談で、フィリピンの非常任理事国入りへの支持を表明していた。米国もフィリピンを支持したとみられる。

キルギスは中国主導の巨大経済圏構想「一帯一路」に参加し、中国との結びつきを強めている。中国外務省によると、中国の王毅（ワンイー）外相は５月２６日、キルギスのジェエンベク・クルバエフ外相とニューヨークで会談した。調査研究機関「国際危機グループ」のリチャード・ゴーワン国連担当部長は、「中国はフィリピンに投票しないよう各国に説得して回っていた」と指摘した。

「西欧・その他」枠でもドイツが落選する波乱が起きた。ドイツのヨハン・ワーデフール外相は、ウクライナを支持するドイツに対し、「ロシアが反対運動を展開した」と主張した。