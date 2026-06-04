◇ナ・リーグ ドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの連勝に貢献した。試合後は6回で降板した経緯を明かした。

5点リードの6回1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いた大谷は、相手2番・キャロルを低めの直球で注文通りの二ゴロ併殺に打ち取り、右拳を握って雄叫びを上げた。

その直後の7回表、フリーランドの適時打で7−0とした直後の第5打席は空振り三振。ベンチに戻ると、ロバーツ監督をはじめ、ナインらと次々にタッチし、ここで投手としてはお役御免となった。規定投球回にはあと「1イニング」届かなかったが、防御率は0・74に良化した。

ロバーツ監督は試合前の時点で登板翌日の4日（同5日）のダイヤモンドバックス戦について、大谷を休養させると明言していた。規定投球回まであと1イニングだったこともあり、試合後は7回続投に関して「考えたよ」とした上で「でもフリードランドのタイムリーでさらに点差が広がったのでね。だから（ジョナサン）ヘルナンデスを準備させていた。7点差でリードしている状況で、翔平を7回まで投げさせる必要性はそれほど感じなかった」と大量リードする試合展開になったことから、6回で降板させたと明かした。

大谷も「できれば7イニングいきたかったですけど、いい点の取り方をしていたので、今日は6回で良かったかなと思います」と納得の降板だったと語っている。