俳優の二宮和也（４２）が３日、都内で、不動産仲介事業を行う「野村不動産ソリューションズ」のＣＭ発表会に参加し、５月３１日に嵐のラストライブを行って以来、初めて報道陣の前に姿を見せた。

３日前に１９９９年のデビューから２６年半の感謝をファンに伝えたばかり。司会者から「お疲れさまでした」とねぎらわれた二宮は「ありがとうございました」とほほ笑み、会場の報道陣からは拍手が起きた。

ラストライブについては「いろんな方々に見て、聞いていただいて、すごい大団円を迎えられた」と感慨深げ。翌６月１日になって街に出ると「いろんな方に『お疲れさまでした』って言っていただけて、そこが一番実感できた」と充実の表情を浮かべた。

二宮の生活地域には「いろんな芸能の方」が居住しているといい、「６月１日は休みだったので買い物に行ったりしているときに相葉（雅紀）くんに会いました。お前がいるんかいと！」とまさかの遭遇を告白。「グループの活動はいったん終了になりましたけど、生活でも近くにいるんだなと安心感がありましたね」と笑顔だった。

会見では「野村の仲介プラス」のブランドアンバサダーとして、「に野村和也（にのむらかずなり）」の名刺を報道陣と交換。今後の目標は「芸能界の仲介業者」と掲げ、芸能界ではムロツヨシが参考になるという。「どこでも名前が出てくるんですよね。ムロさんは人の下に入るのが得意な人間なので。本当に上手にやってるので、ちょっと見習わなきゃいけない」と笑わせた。