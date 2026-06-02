¡ÖÃË½÷Ìä¤ï¤º¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÃË½÷ÊÌ¤ÎÆÃÄ§¤ä¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê°å»Õ¡Ë
°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡£
Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¡¢ÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¿ÀµÜÁ°Åý¹ç°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÇ¾µ¡Ç½¸þ¾å¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»ñ³Ê¡¦½êÂ°¡Û
ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å
ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñÀìÌç°å
ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å
ÆüËÜ·ò¹¯·Ð±ÄÀìÌç°å
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ
É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¾Ð´é¤¬Â¿¤¤
¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£É½¾ð¶Ú¤òÅ¬ÅÙ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì¹Ô¤âÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²áÅÙ¤ËÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¶ÚÆù¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÆùÈèÏ«¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ÆÅ¬ÀµÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢Å¬ÀµÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶ËÃ¼¤ÊÂÎ½ÅÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ·ã¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤ÏÈéÉæ¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢µÕ¤ËÈîËþ¤ÏÁ´¿È¤Î±ê¾É¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ºÙË¦¤ÎÏ·²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
BMI¡ÊBody Mass Index¡Ë¤òÅ¬ÀµÈÏ°Ï(18.5～25Ì¤Ëþ)¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë
ÈéÉæ¤ÎÏ·²½¤ÎÌó80%¤Ï»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¸÷Ï·²½¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ç³°ÀþÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç³°Àþ¤Ë¤ÏUVA(Ä¹ÇÈÄ¹»ç³°Àþ)¤ÈUVB(ÃæÇÈÄ¹»ç³°Àþ)¤¬¤¢¤ê¡¢UVA¤Ï¿¿ÈéÁØ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤òÇË²õ¤·¡¢UVB¤ÏÉ½Èé¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Î»ÈÍÑ¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ç³°ÀþÂÐºö¤¬¼ã¡¹¤·¤¤È©¤òÊÝ¤Ä¸°¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¿çÌ²Ãæ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢ºÙË¦¤Î½¤Éü¤äºÆÀ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー(¿·ÄÄÂå¼Õ)¤òÍð¤·¡¢¥¯¥Þ¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¤ÎÊ¬Èç¤òÁý¤ä¤·¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ÎÊ¬²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü7～8»þ´Ö¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ë
Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°½¬´·¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢ÈéÉæ¤Ø¤Î»ÀÁÇ¤È±ÉÍÜ¤Î¶¡µë¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ãÊÖ¤ê¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î°Ý»ý¤ÈÂå¼Õ¤Î³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¤±¤Ê¤¤¡¦Ï·¤±¤Ë¤¯¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Ï·¤±¤Ë¤¯¤¤¿Í¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤ÈÈéÉæ¤ÎÏ·²½¤ÎÌó80%¤Ï´Ä¶Í×°ø¡¢ÆÃ¤Ë»ç³°ÀþÇøÏª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ï·¤±¤Ë¤¯¤¤¿Í¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÅ°Äì¤·¤¿»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹³»À²½Êª¼Á¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©»ö(ÃÏÃæ³¤¼°¿©»ö¤Ê¤É)¤òÀÝ¼è¤·¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¤è¤ëºÙË¦¥À¥áー¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢E¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤Î¹³»À²½Êª¼Á¤¬ºÙË¦¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËýÀ±ê¾É¤ÎÍÞÀ©¤â¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·²½¤ÏËýÀÅª¤ÊÄã¥ì¥Ù¥ë¤Î±ê¾É¾õÂÖ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀµÂÎ½Å¤Î°Ý»ý¡¢Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¡¢À¥Û¥ë¥â¥ó(¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó)¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤Î°Ý»ý¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤È½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤¬¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·ì´Éµ¡Ç½¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£·ì´ÉÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¿Í¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ø¤Î±ÉÍÜ¤È»ÀÁÇ¤Î¶¡µë¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢È©¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬³èÈ¯¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£Í»ÀÁÇ±¿Æ°¡¢¸º±ö¡¢¶Ø±ì¤Ê¤É¤¬·ì´É¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¤ò¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÍ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤ÈÍ½ËÉÅª¤Ê¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
²Ê³ØÅª¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÏ·²½¤ÎÌó80%¤Ï»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½ËÉ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê»ç³°ÀþÂÐºö¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿±ÉÍÜÀÝ¼è¡¢Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¡¹¤·¤µ¤Ï°ìÆü¤Ë¤·¤ÆÀ®¤é¤º¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¾Íè¤Î¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£°äÅÁÅªÍ×°ø¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¼ÂÁ©¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Aging in the Male Face: Intrinsic and Extrinsic Factors. Dermatol Surg. 2016
Skin anti-aging strategies. Dermatoendocrinol. 2012
Skin Care and Aging | National Institute on Aging
ÈþÍÆ°åÎÅ¿ÇÎÅ»Ø¿Ë¡ÃÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñ
»ç³°Àþ´Ä¶ÊÝ·ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ã´Ä¶¾Ê
¸«¤¿ÌÜÇ¯ÎðÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÍ×°ø¡ÃÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ»ï