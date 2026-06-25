2024年10月、北海道の江別市で千葉県の大学生・長谷知哉さん（20）が集団暴行を受けて死亡した事件。事件を巡り、強盗致死罪などの罪で起訴されたのは、長谷さんの交際相手の八木原亜麻被告（当時20）とその友人の川村被告（当時20）、当時18歳の元アルバイトの川口侑斗被告、同じく当時18歳の元高校生・瀧澤海裕被告、そして当時17歳、16歳だった少年2名の計6名。このうち5月から札幌地裁で行われてきた川村被告、瀧澤被告、当時1