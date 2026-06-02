この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「全世界株式が大きく進化します。2026年6月から始まる新ルールをわかりやすく解説します！」と題した動画を公開した。動画では、NVIDIAの決算や日経平均株価の動向を紐解きながら、2026年6月から適用される全世界株式の銘柄変更について、最新のAI・半導体市場のトレンドを交えて解説している。

動画の序盤では、NVIDIAの最新決算を取り上げた。売上高が816億ドルと前年比85%増を記録し、市場予想を上回る好決算だったことに触れ、「ビッグテック企業がAIインフラへの投資を積極的に続けている」と背景を分析。関連するAIサーバーやネットワーク関連企業なども成長しており、「この動きはまだまだ止まらない」と断言した。

続いて、日経平均株価が6万5000円を突破した要因を解説。上昇分の8割以上を東京エレクトロンやアドバンテストなどの技術系トップ10社が占めているデータを提示した。一方で、小売や運輸などの業種は原油高の影響などで苦戦しているとし、「日本全体が伸びているのではなく、一部の企業分がグッと上がることによって日経平均株価が上がっている」と実態を明らかにした。

そして本題である全世界株式の銘柄変更について解説。時価総額加重平均を採用する全世界株式は、3ヶ月に1回のペースで構成銘柄を見直す。2026年6月1日からの新構成では、古河電工や三井金属などAI・半導体インフラ関連企業が新たに追加された。逆に、原油高の影響を大きく受ける企業やAI競争に出遅れた企業は除外されている。

動画の終盤では、6月12日に上場を予定しているSpaceXについて言及。超大型企業には銘柄追加の例外ルールが適用される可能性があり、「8月に全世界株式に組み入れられることが決定し、9月時点で実際に入っている可能性が高い」と見通しを語った。鳥海氏は視聴者に対し、配当金などの目先の数字にとらわれず、AIや半導体関連のような成長市場と伸び悩む分野を見極めて投資先を選定することが重要だと注意を促している。

YouTubeの動画内容

00:56

NVIDIAが好決算を発表！関連企業への波及効果
03:46

日経平均株価6.5万円突破の牽引役と苦戦する業種
06:01

6月スタート！全世界株式の銘柄入れ替えの傾向
09:38

6月12日上場予定のSpaceXは全世界株式に入るのか？
10:36

AI・半導体が牽引する市場動向と今後の投資戦略

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