元NHK竹中知華アナ、美スタイル際立つオフショルタイトニット姿に熱視線「セクシー」「めっちゃ似合う」
【モデルプレス＝2026/06/02】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、5月31日に自身のInstagramを更新。タイトニット姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「セクシー」オフショルタイトニット姿
竹中アナは「こにゃにゃちは 昼からやーぎーーー」とつづり、昼食を食べているショットを複数枚投稿。白いオフショルダーのタイトニットを着用し、美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「元気をくれる笑顔」「美味しそう」「いつ見ても素敵」「セクシーすぎます」「めっちゃ似合う」「ニットがお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「セクシー」オフショルタイトニット姿
◆竹中知華アナ、オフショルニットトップス姿披露
竹中アナは「こにゃにゃちは 昼からやーぎーーー」とつづり、昼食を食べているショットを複数枚投稿。白いオフショルダーのタイトニットを着用し、美しいスタイルを披露している。
◆竹中知華アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「元気をくれる笑顔」「美味しそう」「いつ見ても素敵」「セクシーすぎます」「めっちゃ似合う」「ニットがお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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