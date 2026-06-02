【ローソン】6月2日から「スーパーカップ」アイスや「クランキー」などの無料券が登場！スイーツは週末のまとめ買いがお得。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月2日から始まったキャンペーンを紹介します。

「C1000ビタミンレモン」などの飲料無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月2日から8日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5個あります。

1つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ 超バニラ」（200ml）と「ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」（85ml）です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「キシリトールガム」の「ライムミント」「グレープ」「ピーチ」（各14粒）です。

いずれか1個を購入すると、「クランキーポップジョイ」「クランキーポップジョイ ストロベリー」「クランキーボールポップジョイ クッキー＆クリーム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、カゴメ「野菜一日これ一本」「野菜一日これ一本 トリプルケア」（各200ml）。

どちらか1本を購入すると、「野菜一日これ一本」「トマトジュース 食塩無添加」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ウコンの力 超MAX」（120ml）と「ウコンの力 超MAX 粒タイプ」（1回分）です。

どちらか1個を購入すると、「C1000 ビタミンレモン」「C1000 ビタミングリーンアップル」（各140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記4種の引換期間は、いずれも6月9日から15日まで。

5つめの対象商品は、UCC「ブラック無糖」（185g）と「コールドブリューブラック」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ブラック無糖 黒の余韻」（375g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月9日から22日まで。

商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

まとめ買いがお得

【ポテトチップスまとめ買いで最大100円引き】

6月2日から6月15日までの期間、カルビーと湖池屋のポテトチップスを2個一緒に購入すると50円引き、3個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カルビー ポテトチップス BIGBAG うすしお味（160g）

●カルビー ポテトチップス BIGBAG コンソメWパンチ（145g）

●カルビー ピザポテト BIG（126g）

●カルビー 堅あげポテトBIG うすしお味（132g）

●カルビー 堅あげポテト BIG ブラックペッパー味（132g）

●湖池屋 サービスバッグ カラムーチョチップス ホットチリ味（146g）

●湖池屋 サービスバッグ ポテトチップス のり塩（150g）

【カップヌードルBIGまとめ買いで100円引き】

6月2日から15日までの期間、日清食品「カップヌードルBIG」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

【対象の飲料50円引き】

6月2日から29日までの期間、対象の950ml〜1Lの飲料を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●サントリー クラフトボス 世界のTEA 贅沢ミルクティー（950ml）

●サントリー 天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー（950ml）

●伊藤園 お〜いお茶 濃い茶（1L）

●伊藤園 大豆イソフラボン黒豆茶（1L）

●アサヒ ウィルキンソン タンサン（1L）

●アサヒ ウィルキンソン タンサン レモン（1L）

クーポン利用期間は6月2日から7月6日まで。

【スイーツまとめ買いで最大60円引き】

6月の毎週金曜から日曜までの曜日限定で、対象のスイーツを2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード

●クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ

●パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム

●ふわふわドームケーキ カスタードホイップ

なお、「ふわふわドームケーキ カスタードホイップ」は6月9日発売の商品です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ