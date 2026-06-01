畑芽育＆志田未来W主演ドラマ『エラー』タイトルの真意、最終回で判明…「意味をひっくり返すよう」【ネタバレあり】
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の最終回（第8話）が、5月31日に放送され、印象的なラストを迎えた。
【動画】『エラー』ユメ＆未央の会話…鮮やかにタイトル回収したシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
未央は、母・美郷（榊原郁恵）が転落死し、不運にも最後に背中を押していたのはユメだった。ユメと未央の出会いに、2人の家族や、転落に巻き込まれた近藤家、事件を捜査する警察も絡み…というストーリー。
真相を知った未央は、ユメに対して一時ブチギレ。前回の第7話ではふっきれたように見えた未央だったが、歩道橋でユメを押し、2人が絡まり合って転落する衝撃展開。視聴者があ然となる中で、最終回となった。
■最終回（第8話）「抱きしめる」ネタバレあり
歩道橋の階段から転落したユメと未央は、首コルセット姿。ユメは突き落とされたことを怒らず、全部自分が悪いと言うが、そういった言動が、未央の目には間違いから逃げているよう映った。
「逃げている限り、本当の償いなんてできない」という未央の言葉を受け、過去の自分との対話を始めたユメに、目を逸らしてきた少女時代の記憶がフラッシュバック。そこに未央の母・美郷にかけてもらった言葉が重なった。
大迫家では美郷の葬儀が執り行われ、近藤家の宏（原田龍二）、妻の紗枝（菊川怜）、娘のさくら（北里琉）だけでなく、ユメの母・千尋（栗山千明）、ユメと恋人関係にあった佐久間健司（藤井流星）、そして刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）までもが参列し、それぞれ言いたい放題、修羅場に。
覚悟を決めて乗り込んだユメは、未央を渦中から引っ張り出すと、美郷が転落したビルの屋上へと連れて行き、最後の対話を始めた。
ユメと未央は「訳わかんないこと起きるわけじゃん。こっちがどんなに真面目に生きてても、は？みたいなこと普通に起きるし」「は？みたいなやつも普通にいるし」…「なーんも感じなくなったらそれこそ“エラー”？」「イライラして、ビビって、怒って、許せなくて、嫌いで、泣いて、笑って、怖くて、逃げて」「やってらんなくて、ときどき死にたいって、それって普通に生きてるからじゃんって」とセリフリレー。鮮やかにタイトルを回収し、感動的なシーンとなった。
ビールを飲んだユメと未央は、やがて起き上がり「おはよー」「おはよう」とあいさつを交わし、物語はエンディングとなった。
視聴者からは「エラーの意味をひっくり返すようなタイトル回収」「タイトルの『エラー』は、間違っちゃうことだと思ってたんだけど、何も感じなくなることがエラーだったんだな」など、SNSで感動の声が寄せられた。
【動画】『エラー』ユメ＆未央の会話…鮮やかにタイトル回収したシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
真相を知った未央は、ユメに対して一時ブチギレ。前回の第7話ではふっきれたように見えた未央だったが、歩道橋でユメを押し、2人が絡まり合って転落する衝撃展開。視聴者があ然となる中で、最終回となった。
■最終回（第8話）「抱きしめる」ネタバレあり
歩道橋の階段から転落したユメと未央は、首コルセット姿。ユメは突き落とされたことを怒らず、全部自分が悪いと言うが、そういった言動が、未央の目には間違いから逃げているよう映った。
「逃げている限り、本当の償いなんてできない」という未央の言葉を受け、過去の自分との対話を始めたユメに、目を逸らしてきた少女時代の記憶がフラッシュバック。そこに未央の母・美郷にかけてもらった言葉が重なった。
大迫家では美郷の葬儀が執り行われ、近藤家の宏（原田龍二）、妻の紗枝（菊川怜）、娘のさくら（北里琉）だけでなく、ユメの母・千尋（栗山千明）、ユメと恋人関係にあった佐久間健司（藤井流星）、そして刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）までもが参列し、それぞれ言いたい放題、修羅場に。
覚悟を決めて乗り込んだユメは、未央を渦中から引っ張り出すと、美郷が転落したビルの屋上へと連れて行き、最後の対話を始めた。
ユメと未央は「訳わかんないこと起きるわけじゃん。こっちがどんなに真面目に生きてても、は？みたいなこと普通に起きるし」「は？みたいなやつも普通にいるし」…「なーんも感じなくなったらそれこそ“エラー”？」「イライラして、ビビって、怒って、許せなくて、嫌いで、泣いて、笑って、怖くて、逃げて」「やってらんなくて、ときどき死にたいって、それって普通に生きてるからじゃんって」とセリフリレー。鮮やかにタイトルを回収し、感動的なシーンとなった。
ビールを飲んだユメと未央は、やがて起き上がり「おはよー」「おはよう」とあいさつを交わし、物語はエンディングとなった。
視聴者からは「エラーの意味をひっくり返すようなタイトル回収」「タイトルの『エラー』は、間違っちゃうことだと思ってたんだけど、何も感じなくなることがエラーだったんだな」など、SNSで感動の声が寄せられた。