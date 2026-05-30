【抹茶好きなら絶対試して】1300人が感動！カフェに行くより自宅で完全優勝できるパウンドケーキ5選

コンビニやカフェで抹茶スイーツをよく見かける時期になりました！自宅でも作りたくなりませんか？今回は、おうちでカフェ気分が楽しめる抹茶パウンドケーキを４つ集めました。しっとりふわふわな定番から、ヘルシー仕様、ホットケーキミックスを使った簡単レシピまで、お好みの1品を探してみてください。

▼つくれぽ1,300件以上！ふんわりしっとりの定番

バターの風味と抹茶の香りが絶妙に合わさった、ふわふわでしっとりとした食感が人気のレシピです。実際に作った方々が「簡単でおいしい」とコメントを寄せており、まず試してほしい定番の1品。ラッピングしたらギフトにもおすすめとレシピ作者さんも太鼓判を押しています。

▼小麦粉を使わず米粉と豆乳でヘルシー！

米粉と豆乳を使った、甘さ控えめのヘルシーレシピです。小麦粉を使わないので、グルテンが気になる方にもうれしい1品。米粉と抹茶の相性がよく、あっさりとした後味が楽しめます。

▼抹茶好きにはたまらない超濃厚さが魅力！

抹茶の風味を思いきり楽しみたい方におすすめの、濃厚な仕上がりのレシピです。抹茶をしっかり感じられる深い味わいで、お茶やコーヒーと一緒にゆっくり味わいたくなります。

▼マーブル模様の見た目もおしゃれ！

プレーンと抹茶の生地を組み合わせた、マーブル模様が美しいパウンドケーキです。フラワーバッター法（粉とバターを先に混ぜておいて分離を防ぐ方法）で作るため失敗しにくく、しっとり濃厚な味わいに。誰かへのプレゼントや、家族でのティータイムにもぴったりです。





自宅でゆっくり作る抹茶パウンドケーキは、カフェのスイーツにも負けないおいしさです。お気に入りのレシピを見つけて、おうちカフェ気分を楽しんでみてくださいね。