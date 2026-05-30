C大阪vsFC東京 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第1戦](ヤンマー)
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 31 小林将天
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 31 小林将天
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵