仙台vs甲府 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](ユアスタ)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 7 荒木駿太
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 19 マテウス・モラエス
DF 55 ハン・ホガン
MF 6 松井蓮之
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 34 古屋歩夢
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 6 小林岩魚
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 野澤陸
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 11 熊倉弘達
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 7 荒木駿太
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 19 マテウス・モラエス
MF 6 松井蓮之
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 34 古屋歩夢
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 6 小林岩魚
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 野澤陸
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 11 熊倉弘達
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹