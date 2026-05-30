[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](ユアスタ)

※14:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 7 荒木駿太

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 42 石井隼太

FW 20 中田有祐

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 1 堀田大暉

DF 19 マテウス・モラエス

DF 55 ハン・ホガン

MF 6 松井蓮之

MF 15 南創太

MF 26 横山颯大

MF 37 杉山耀建

FW 34 古屋歩夢

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 33 山内康太

DF 2 井上樹

DF 6 小林岩魚

DF 20 遠藤光

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 3 野澤陸

DF 4 山本英臣

DF 22 小出悠太

MF 11 熊倉弘達

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 10 内藤大和

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹