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知らないと損をする？6月の「ポイ活ルーティン」で最大5万円相当のポイントを獲得する入金力最大化作戦

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【三井住友5万円】入金力最大化作戦 6月ポイ活ルーティン みずほ4.5万円」と題した動画を公開した。動画では、6月に実施すべき「ポイ活ルーティン」の全体像と、各金融機関の特大キャンペーンを攻略する具体的な手法が解説されている。



ネコ山氏はまず、複数の証券会社を活用した「クレカ積立の即売り」について解説を展開した。これは、クレジットカードで投資信託を積み立てた直後に売却し、カード決済による還元ポイントのみを獲得する手法である。ネコ山氏は「自分でお金出してないのに、お金がくるくる回ってクレカのポイントだけもらえるんですよ」と語り、楽天証券やSBI証券など各社のスケジュールや特有の仕組みを詳細に紐解いた。



続いて、銀行の給与受け取りや口座開設に伴うキャンペーンに言及した。りそな銀行で最大5万円、みずほ銀行で7500円相当が獲得できる案件を取り上げ、毎月のように開催されるこれらの特典を逃さず確実にエントリーする重要性を指摘した。



動画の後半では、期間限定の大型案件である三井住友銀行（Olive）の「外貨ダブルキャンペーン」を深掘りした。1万ドル相当の外貨預金で5万ポイントが付与されるという破格の内容だが、「為替介入きたら暴落しますね」と、為替変動によるリスクを明示。さらに、購入時と売却時にかかる為替手数料の存在を図解し、コストとリターンのバランスを見極める必要があると説いた。



ネコ山氏は「ポイ活投資は忙しいっすよ」と語る通り、日々の細やかなスケジュール管理と複数キャンペーンの併用がポイ活の鍵となる。リスクを適切に管理しながら各種特典を組み合わせることで、投資の元手となる入金力を最大化できると結論づけ、ポイ活の奥深さと実践的なノウハウを伝える動画となっている。