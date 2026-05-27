夜逃げを決意するも「お母さんが一人ぼっちに…」宗教にのめりこむ毒親なのに捨てられない娘の苦悩を描く【作者に聞く】

夜逃げを決意するも「お母さんが一人ぼっちに…」宗教にのめりこむ毒親なのに捨てられない娘の苦悩を描く【作者に聞く】