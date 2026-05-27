夜逃げをして前に進みたい気持ちと母を一人残してゆく母への思いとの間で揺れる依頼者。


【漫画】本編を読む

子どもの頃から漫画に親しみ、ユーモアを交えながらさまざまな人間模様を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。実際の夜逃げ現場をもとにした人気シリーズ「夜逃げ屋日記」では、DVや家庭問題など、人生の岐路に立たされた依頼者たちの姿をリアルに描いている。今回は「夜逃げ屋日記」第19話を紹介するとともに、宮野さん自身の“人生を変えたい気持ち”についても話を聞いた。

■荷物の少なさが物語る、彼女の30年

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今回登場する依頼者・井上さんは、30歳まで母親から宗教を押し付けられて生きてきた女性。宮野さんにとって初めて出会った“二世信者”だったという。服や趣味にお金を使うこともできずに過ごしてきたため、荷物は驚くほど少ない。人生の大半をここで過ごしたはずなのに、ワンボックスカーの荷室ひとつに収まってしまう、その光景が切ない。

■夢を語る一方で揺れる娘心

部屋の中で看護専門学校のパンフレットを見つけた宮野さん。すると井上さんは「あ！それは持っていきます！夜逃げしたら一生懸命働いて、お金貯めて勉強したいんです」と語る。しかしその直後、「私が夜逃げしてここからいなくなったら、お母さん一人ぼっちになっちゃう」と涙を流す。自由になりたい気持ちと、母を置いていく罪悪感。その間で揺れる姿が胸を打つ。

■彼女を決断させた、スタッフの一言

苦しみながら「ジョーさん、私、どうしたら良いですか？」と問いかける井上さん。ジョーさんはそばへ行き、「自分で決めてください」と静かに返す。そして「今、あなたはどうしたいんですか？自分の心に聞いてください」と続けた。

その言葉を受け、井上さんは看護専門学校のパンフレットを握りしめ、ワンボックスカーへと乗り込む。自分の人生を、自分で選び直そうとした瞬間だった。

■作者自身も人生を変える努力中

現在も夜逃げ屋スタッフとして働く宮野さんは、自身について「なんなら今も自分の人生を変えたいってずっと思ってます」と語る。「もっとよくなるんじゃないか、もっとよくなりたいと必死です」と明かしつつ、「ただ、自分によくここまで頑張ったなって褒めてあげることは、忘れないように気を付けてます」ともコメント。依頼者たちに寄り添う姿勢の裏には、自身ももがきながら前へ進もうとする思いがあった。

取材協力：宮野シンイチ(＠Chameleon_0219)

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