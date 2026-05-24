【タロット占い】最も結婚に近いのは？《2026結婚運》12星座ランキング
間もなく“ジューンブライド”と呼ばれる６月が訪れます。どうしても”結婚”を意識してしまう方も少なくないことから、今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026結婚運》を“結婚におすすめの時期”とともに占っていただきました。
🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年6月の恋愛運UPヘア》
第１位 天秤座
ずっと長く離婚せずにいられるような人に出会ったり、そんな人と縁が深まりやすいです。せっかく家庭的な運気で繋がれるのだから、恋愛的な不安にさせるための駆け引きなどはしないでいましょう。
第２位 山羊座
初めが肝心でしょう。相手との進展を急いだり、手放したくない気持ちが溢れそうです。そのせいで自分の良さを最初の内に出しすぎて、後で息切れしてしまう可能性もあります。
《結婚にオススメの時期》10月
第３位 乙女座
相手を第一印象では決めない方が良いでしょう。何回もデートしたり、お友達として仲良くなっていくようにすると良いです。恋愛的にドキドキしない方の人を選ぶと幸せな結婚生活になりやすいです。
《結婚にオススメの時期》8月
第４位 蠍座
どんなに良い相手に巡り合っていても誰かと天秤にかけたり腐れ縁が残っていたりすると、結婚自体がなくなりやすい時です。できるだけ負な縁は捨てて行きましょう。
《結婚にオススメの時期》7月
第５位 獅子座
自分だけにピッタリ来る相手を見つければ、その後の結婚生活も仲良く暮らせます。周囲の人達の意見に流されたり好きではない人を選んだりすると、ずっと苦痛でしょう。
《結婚にオススメの時期》11月
第６位 射手座
相手にどう思われているのか、本当に結婚したいと思ってもらえているのか気になるでしょう。素直に気持ちを表現できない相手との結婚もしやすい時です。
《結婚にオススメの時期》8月
第７位 牡牛座
普段の繋がりある人達次第で、相手も進展具合も変わるでしょう。理想の相手像があるなら、それに近い人との繋がりを増やすと良いです。厄介な人との繋がりが残ってると婚期も逃します。
《結婚にオススメの時期》９月
第８位 双子座
結婚後、自分がお世話をやくだけの状況が待っていそうです。相手の仮の姿に騙されないようにしていく必要があるでしょう。見極めが大事なタイミングです。
《結婚にオススメの時期》11月
第９位 牡羊座
自分の自由な行動が、相手の目から見ると困るレベルのようです。誠実な相手を探せば探すほど、そこのぶつかりが起きてしまうでしょう。既に相手がいてゴールイン待ちの方は、その部分を見直しましょう。
《結婚にオススメの時期》10月
第10位 水瓶座
自分の中で大事なものが何かをわからなくなってしまいそうです。条件をとるべきなのか、気持ちをとるべきなのかなど迷いが生じやすいです。昔からの自分もこだわりも参考にしましょう。
《結婚にオススメの時期》10月
第11位 蟹座
条件的に不利になりやすいです。相手に合わせる必要や人気がある人と繋がりやすく、楽な結婚生活をめざす人はタイミング的に難しいでしょう。焦らないようにしましょう。
《結婚にオススメの時期》９月
第12位 魚座
周囲の目を気にしすぎて、ダメな人を掴んだり関係自体をダメな方向に進めてしまいそうです。目の前の人ときちんと気持ちを通い合わせる努力をしていくようにしましょう。
《結婚にオススメの時期》６月
あなたの結婚運はいかがでしたか？ もちろん運勢というもは必ずしも決まったものではなく、自分の言動次第で変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしていただきハッピーを掴み取ってくださいね。＜占い：咲良（さら）＞ ※画像は生成AIで作成しています