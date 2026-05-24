コレ、イイじゃーーーん！！【セリア】あると便利♡「優秀グッズ」

100円ショップ【セリア】には、日々のちょっとした悩みを解決に導いてくれそうな便利な小物がたくさん揃っています。洋服や靴のサイズ感を微調整できる実用的なアイテムから、趣味の時間を快適にサポートしてくれる雑貨まで、アイデアの光る品々が勢揃い。今回は、毎日の生活にそっと寄り添ってくれそうな、魅力的なラインナップをご紹介します。

服のサイズを微調整できる小道具

「ウエスト延長バンド」は、洋服のウエスト部分が少しきつく感じる時に重宝しそうなお助けアイテムです。@ftn_picsレポーターともさんによると「ウエスト延長バンドを付けるとサイズが2cmも伸ばすことができます！」とのこと。お腹いっぱい食べた日や体型の変化に合わせて、手軽に心地よいサイズ感へ調整できる優れものです。

靴のフィット感を高めるインソール

「足元インソール」は、少し大きめの靴や履いているうちに伸びてしまった靴のサイズ感を整えられる便利な小物です。つま先部分の空間を細かく調整可能で、クッション素材が指先への負担を和らげてくれるため、お気に入りの靴をより快適に楽しめそうです。

マルチに活躍する真っ黒なマット

作業環境を快適にしてくれそうなのが、こちらの真っ黒な「ベーシックプレイマット」。@nanaironotobira2さんは「パソコン用にと思って買った」そうですが、「撮影の背景」や「カードゲーム」など、「いろいろ使えるのが魅力的」とのこと。その便利さから、思わず手に入れたくなりそうです。

持ち運びに便利なドリンクホルダー

「ドリンク用ストラップホルダー」は、外出時に飲み物を手ぶらで持ち歩けるようになる便利なアイテムです。ホワイトとグレーの全2色展開で、@nanaironotobira2さんによると「ペットボトルでもサイズが合えばOKです」とのこと。荷物が多い日やレジャーなど、いつでもスムーズに水分補給ができる頼もしい存在になりそうです。

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※こちらの記事ではftn_pics、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里