美しいラベンダー畑や極上のパウダースノーで知られ、国内外から多くの観光客が訪れる北海道・富良野市。雄大な自然に囲まれたこの場所での暮らしに、一度は憧れを抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ“移住”となると、やはり仕事や引っ越し費用などの経済的な不安がつきものです。そんな移住へのハードルをぐっと下げてくれる、頼もしいニュースが飛び込んできました。

画像：北海道 富良野市

現在、富良野市では移住と就労を強力にバックアップする2つの支援制度を展開しています。単身での移住はもちろん、手厚い加算で子育て世帯を応援する本気のサポート制度の全貌と、富良野でのリアルな暮らしの魅力をご紹介します。

夏は＋30度、冬は－30度!? 自然と共生する“へそのまち”のリアル

制度の紹介の前に、まずは富良野市がどんな町なのかを知っておきましょう。

画像：北海道 富良野市

北海道のへそ（中心）に位置する富良野市は、農業を基幹産業とする自然の恵み豊かな町です。最大の特徴は、そのはっきりとした四季。夏は＋30度を超える日がある一方で、冬は－30以下まで冷え込む日もあり、年間を通じて劇的な季節の変化を肌で感じられます。

画像：北海道 富良野市

また、大自然の景観を守るため、徹底したゴミの分別とリサイクルを実践している“環境のまち”でもあり、2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた先進的な取り組みを行っています。便利さだけではない、自然と共生する豊かな暮らしがここにはあります。

東京23区からの移住ならコレ！「UIJターン新規就業支援事業」

それでは、富良野市が用意している2つの移住支援制度を詳しく見ていきましょう。

画像：北海道 富良野市

1つ目は、東京圏から富良野市に移住する方を対象とした『富良野市UIJターン新規就業支援事業』です。

【支援の概要】

・単身で移住する場合：60万円

・世帯で移住する場合：100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、なんと1人につき100万円が加算されます。

【主な対象要件】

・住民票を移す直前の10年間に、通算5年以上東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤している方。

・かつ、住民票を移す直前に、1年以上連続して東京23区に在住または通勤している方。

・富良野市で就業、または起業する方（※働き方に応じた詳細な要件あり）。

東京23区にお住まいの方や通勤している方で、子育て環境を北海道へ移したいと考えているファミリー層にとっては、非常に強力な後押しとなる制度です。

全国どこからでもチャンスあり！「新規就業移住支援金等交付事業」画像：北海道 富良野市

2つ目は、東京圏に限らず、全国各地（富良野沿線地域以外）から富良野市へ移住する方を広く対象とした『富良野市新規就業移住支援金等交付事業』です。

【支援の概要】

・ふらの市内共通商品券：10万円相当の交付

・新規就業支援金：10万円を最大3年間支給

さらに、以下の条件に該当する場合は支援金が加算されます（各最大3年間）。

・こども加算：18歳以下の方と移住する場合、1人につき10万円

・世帯加算：こども加算対象者以外の方と移住する場合、10万円

・特定業種加算：富良野市が指定する業種に就職する場合、10万円

【主な対象要件】

・申請時に49歳以下の方（※特定業種加算またはこども加算に該当する場合は65歳以下まで対象拡大）。

・移住直前の23か月以上、富良野沿線地域以外に在住していた方。

・富良野市公式のしごと情報サイト『フラノジョブスタイル』に掲載されている必要条件に該当する企業等に就職する方。

こちらは現金と商品券を組み合わせ、さらに毎年の継続的な支援が受けられる点が魅力です。

仕事も住まいも。富良野市公式のサポートサイトを活用しよう

これらの制度を活用するためには、“仕事探し”と“事前の情報収集”が欠かせません。富良野市では、移住希望者に向けた公式のWEBプラットフォームを用意しています。

しごと情報サイト『フラノジョブスタイル』は、富良野市内の求人情報が集約されたサイトです。2つ目の支援制度（新規就業移住支援金等交付事業）を利用するためには、このサイトに掲載されている対象企業への就職が必須条件となります。

移住促進情報サイト『リビング・フラノ』は、住宅情報や生活環境、先輩移住者の声など、富良野でのリアルな市民生活がわかる特設サイトです。移住前のイメージ作りに大いに役立ちます。

詳細情報

富良野市経済部商工観光課

電話番号：0167-39-2312

※制度の詳細は富良野市公式サイトをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

移住という大きな決断には勇気がいりますが、自治体がこれだけ手厚い経済的サポートと情報インフラを用意してくれているのは非常に心強いですね！

各支援制度には詳細な条件があり、申請にあたっては事前の問い合わせや確認が必須となります。富良野市での新しい生活に少しでも興味が湧いた方は、ぜひ公式ホームページや『リビング・フラノ』をチェックして、憧れの北海道ライフへの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers 画像・参考／北海道 富良野市

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。