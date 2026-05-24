「気の毒に感じる」わずか半年で名門放出→日本帰還の24歳DFに英メディアは困惑「有望に見えたが完全に外された」

「気の毒に感じる」わずか半年で名門放出→日本帰還の24歳DFに英メディアは困惑「有望に見えたが完全に外された」