爆笑問題・太田光「脚本はできあがっている」実現させたい夢を告白 『あちこちオードリー』2週連続出演
19日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、先週に続いて爆笑問題・太田光が来店。若林正恭が、憧れの太田に“今だから聞きたい話”や“実現したい夢”など、聞きたいことを全部ぶつけ、普段は聞けないさまざまな本音が飛び出す。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
太田は「嫌われるのはイヤ？」という率直な質問に対して、「嫌に決まってんだろ！」とブチギレ。女性週刊誌が調査している『不快な司会者ランキング』で1位になったことを明かし、若林は笑いながら大喜び。「歳をとると嫌われるのが平気になっていく」という若林に対し、太田は「今でも嫌われるのは傷つく」とナイーブな一面を見せた。
また、太田がまだ実現できていないという“やりたいバラエティー番組”について語る場面では、「誰も俺の番組をやろうとしない」と不満を漏らすも、企画を提出していると明かす。考えている構成を熱く語り、番組名を堂々と発表するも、若林から「ダセェな」と厳しいツッコミが入りスタジオは大爆笑に。
さらに、太田の“必ず叶えたい夢”を赤裸々に告白。「脚本はできあがっている」と明かした太田は、“映画を撮る”という夢を必ず実現させたいと話す。きっかけは、かつて犬猿の仲だった浅草キッド・玉袋筋太郎の発言だと語るが、当時の玉袋との知られざる意外な関係性に若林も驚愕。すでに映画制作を始めるつもりでいる太田だが、「公開後のネットの評判まで想像している」と繊細な一面をここでものぞかせる。
天才落語家・立川談志さんの伝説エピソードや敵対心を燃やしている人物など、貴重な話も続々登場する。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
太田は「嫌われるのはイヤ？」という率直な質問に対して、「嫌に決まってんだろ！」とブチギレ。女性週刊誌が調査している『不快な司会者ランキング』で1位になったことを明かし、若林は笑いながら大喜び。「歳をとると嫌われるのが平気になっていく」という若林に対し、太田は「今でも嫌われるのは傷つく」とナイーブな一面を見せた。
さらに、太田の“必ず叶えたい夢”を赤裸々に告白。「脚本はできあがっている」と明かした太田は、“映画を撮る”という夢を必ず実現させたいと話す。きっかけは、かつて犬猿の仲だった浅草キッド・玉袋筋太郎の発言だと語るが、当時の玉袋との知られざる意外な関係性に若林も驚愕。すでに映画制作を始めるつもりでいる太田だが、「公開後のネットの評判まで想像している」と繊細な一面をここでものぞかせる。
天才落語家・立川談志さんの伝説エピソードや敵対心を燃やしている人物など、貴重な話も続々登場する。