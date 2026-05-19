１８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１５９ドル高 ナスダック続落 １８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１５９ドル高 ナスダック続落

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１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１５９．９５ドル高の４万９６８６．１２ドルと反発した。主力株の一角に買い戻しが入り、ＮＹダウを押し上げた。米長期金利の上昇が一服したことも支えとなったが、中東情勢を巡る米政権側の対応の不透明感は全体相場には重荷となり、半導体関連の一角に売りがかさんだ。



セールスフォース＜CRM＞やトラベラーズ＜TRV＞、スリーエム＜MMM＞が値を上げ、サービスナウ＜NOW＞が大きく水準を切り上げたほか、ドミニオン・エナジー＜D＞やブレイディ＜BRC＞、ライブランプ・ホールディングス＜RAMP＞が急伸した。半面、キャタピラー＜CAT＞が冴えない展開。ネクステラ・エナジー＜NEE＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は１３４．４２ポイント安の２万６０９０．７３と続落。テスラ＜TSLA＞やエヌビディア＜NVDA＞が売られ、マイクロン＜MU＞やシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞が下値を探ったほか、モービルアイ・グローバル＜MBLY＞が安く、リジェネロン・ファーマシューティカルズ＜REGN＞やバイオマリン・ファーマシューティカル＜BMRN＞が値を下げた。一方、ウォルマート＜WMT＞やコストコ・ホールセール＜COST＞が堅調。トムソン・ロイター＜TRI＞が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS