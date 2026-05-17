インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「【全商品総合】アイス人気ランキング」を投票で募っています。2026年5月16日時点で集まった3万4777票でのランキングを紹介します。

【えっ？】PARM、雪見だいふくは？ 意外な順位にビックリ！ 「アイス人気ランキング」1〜10位を公開！

3位は森永製菓「板チョコアイス」でした。投票した人からは「めちゃくちゃ美味しい」「中のバニラもおいしいし、パッケージが箱で持っていてもチョコが溶けにくくて手が汚れないのもポイントが高いです」「無限に食べたくなるアイス」といった声が寄せられていました。

2位はグリコ「PAPICO（パピコ） チョココーヒー」でした。回答では「手が汚れない。溶けてベタベタにならない。食べ過ぎにならない。一袋で2人分（お安い）と、良い事ずくめ」「なめらかな甘さがめっちゃ好き！いっつもコンビニ行く時は必ず買ってる」「パピコのチョココーヒーの良さは、長く愛される味と食感」などの感想が見られました。

1位は森永乳業「pino（ピノ）」でした。投票者からは「一口アイスの代表格！すべての面での『ちょうどよさ』がキモ！」「少ししかないのにあの満足感」「量は多くてチョコとアイスのバランスもいいと思います」「こどもの頃からずっと変わらない味です。クリーミーでチョコとの相性が抜群です。食べていく内に少しずつ溶けていき、ちょうどよい硬さになるのが好きです。子どもの頃は1個1個大切に食べていたのがよい思い出」といったコメントが集まっていました。