「江戸川６３４杯 モーターボート大賞・Ｇ２」（１５日、江戸川）

“江戸川浩司”の名はダテじゃない。江戸川でＧ１を４回、Ｇ２を１回制して通算１４回優勝している湯川浩司（４６）＝大阪・８５期・Ａ１＝が準優１０Ｒでしっかり２着に入り優出を決めた。「スタートは怖くて、様子を見た。腰立ちで。（１Ｍは）どっちも行けない感じになって中途半端になったけど、みんなも行きたいところにみんなが邪魔していたからうまいこと残った。結果オーライ。展開のアヤ」と結果にニンマリ。

仕上がりは上々。「（準優は）チルト１で出足はまずまず。いいってことはない。飛び抜けて上位ではないし、中堅上位の伸び、出足でまあまあ。珍しくバランス型。いつもならあんな濃い波は越えにくいけど、ちゃんと越えてくれた。そこら辺はいい。操縦性もまずまず」といつもの伸び型ではなく、バランス型でも感触はいい。

優勝戦は４号艇となったが「（ダッシュ枠ですが）分からん。前付け行くかも知れない（笑）。意気込まんことが意気込み。意気込んだら事故るから」と冷静なレース運びで、２４年以来の江戸川Ｇ２制覇を狙う。